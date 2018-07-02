معهد الألبان يختتم مبادراته المجتمعية بتقديم هدايا المنومين بمستشفيات الخرج

"العقيلي " :نظم برامج لتدريب الطلاب وحملات تطوعية لإفطار الصائمين برمضان

اختتم المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج مبادراته للمسؤولية المجتمعية للعام التدريبي 2018 بالعديد من المبادرات، التي كان آخرها زيارته للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية تزامناً مع زيارة محافظ الخرج لهم.

وقال المدير التنفيذي للمعهد التقني للأغذية والألبان إبراهيم بن سعود العقيلي إن المعهد يقدم عدداً من البرامج المتنوعة بجانب تدريب الطلاب في مجال الأغذية والألبان، بهدف خلق بيئة جاذبة للمتدربين وتعزيز المهارات لديهم، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم الأعمال المجتمعية، وهو ما عمل به المعهد، مؤكداً في الوقت ذاته أن متدربي المعهد لديهم رغبة في الأعمال التطوعية التي تعود منافعها على الوطن.

وأضاف: "من خلال المبادرات التي قدمها المعهد في شهر رمضان وعيد الفطر لاحظنا تفاعلاً كبيراً من المتدربين، من خلال مشاركتهم، وحبهم للأعمال التطوعية، التي قدموا من خلالها صورة للشباب السعودي، الذي يثبت يوماً بعد آخر أنه على قدر المسؤولية الموكلة إليه".

ولفت إلى أن المعهد يقدم برامجه ومبادراته إلى جانب مهمته الرئيسة ضمن مسؤوليته المجتمعية، التي يوليها جل الاهتمام، لخدمة هذا الوطن الغالي والمجتمع السعودي، مشدداً على أن المعهد لم ولن يتأخر في المشاركة في البرامج المجتمعية سواء في محافظة الخرج أو خارجها.

ويحرص المعهد خلال مبادراته المجتمعية على أهمية العمل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والذي ساهم خلال هذا العام بتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين كافة القطاعات، إضافة إلى دوره في دعم المبادرات الشبابية.

وكان المعهد قد أطلق خلال شهر رمضان الماضي عدداً من المبادرات التطوعية، التي تهدف إلى خدمة الوطن والمجتمع وتعزز روح التطوع لدى متدربيه، حيث قدم عدد من المتدربين طوال الشهر المبارك وجبات إفطار صائم عند الإشارات المرورية في شوارع محافظة الخرج، كما شارك المعهد في تجهيز أكبر مائدة إفطار رمضاني في منطقة الرياض، التي تم إعدادها في الخرج ويبلغ طولها حوالي 500 متر.

كما نظم المعهد خلال شهر رمضان عدداً من الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى تعزيز روح المواطنة لدى متدربيه ومنسوبيه، وترفع من أدائهم الوظيفي، وتنمي المهارات لديهم.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية من الجهات الرائدة في الشركات المجتمعية، حيث قدم خلال العام الحالي العديد من المبادرات التثقيفية والمجتمعية والتوعوية التي تصب وتخدم المجتمع وتعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية.