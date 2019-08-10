‪ بالأسماء .. ٢٦ مصلى وجامعًا جاهزًا لصلاة العيد بتربة ومراكزها

خصصت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة ٢٦ مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

والمصليات والجوامع التي تم اعتمادها وتجهيزها هي: مصلى تربة العام "مصلى السوق"، مسجد أحمد بن حنبل "ابن خليل"، جامع الحياة "ابن مسعود"، جامع بن سحمي، مصلى الحائرية، مصلى العلاوة، مصلى العصلة الشرقي، مصلى العصلة الغربي، مصلى القوامة، مصلى الحشرج، مصلى العلبة، مصلى الخيالة، مصلى السردي، مصلى عصماء الغربي ، مصلى شعر، مصلى العرقين "الغرمول"، مصلى العرقين "الشواوي"، مصلى العرقين "أبو مضلة"، مصلى حضن "الحثرور"، مصلى خالدية حضن، مصلى حضن "الريع"، مصلى حضن "الجدير"، مصلى حراضة، مصلى الديرة، مصلى العابسية، مصلى فيضة حراضة.

صرح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة مطلق بن عبدالله الرويس لـ"سبق": "لقد تم الانتهاء من تجهيز عدد ٢٦ مصلى وجامعًا داخل المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هجري.

فيما تقدم "الرويس" بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا الله عز وجل بأن يتم للحجيج حجهم بكل يسر وسلام في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده حفظهم الله.