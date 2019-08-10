النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‪ بالأسماء .. ٢٦ مصلى وجامعًا جاهزًا لصلاة العيد بتربة ومراكزها

خصصت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة ٢٦ مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

والمصليات والجوامع التي تم اعتمادها وتجهيزها هي: مصلى تربة العام "مصلى السوق"، مسجد أحمد بن حنبل "ابن خليل"، جامع الحياة "ابن مسعود"، جامع بن سحمي، مصلى الحائرية، مصلى العلاوة، مصلى العصلة الشرقي، مصلى العصلة الغربي، مصلى القوامة، مصلى الحشرج، مصلى العلبة، مصلى الخيالة، مصلى السردي، مصلى عصماء الغربي ، مصلى شعر، مصلى العرقين "الغرمول"، مصلى العرقين "الشواوي"، مصلى العرقين "أبو مضلة"، مصلى حضن "الحثرور"، مصلى خالدية حضن، مصلى حضن "الريع"، مصلى حضن "الجدير"، مصلى حراضة، مصلى الديرة، مصلى العابسية، مصلى فيضة حراضة.

صرح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة مطلق بن عبدالله الرويس لـ"سبق": "لقد تم الانتهاء من تجهيز عدد ٢٦ مصلى وجامعًا داخل المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هجري.

فيما تقدم "الرويس" بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا الله عز وجل بأن يتم للحجيج حجهم بكل يسر وسلام في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده حفظهم الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
‪ بالأسماء .. ٢٦ مصلى وجامعًا جاهزًا لصلاة العيد بتربة ومراكزها
سبق

خصصت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة ٢٦ مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

والمصليات والجوامع التي تم اعتمادها وتجهيزها هي: مصلى تربة العام "مصلى السوق"، مسجد أحمد بن حنبل "ابن خليل"، جامع الحياة "ابن مسعود"، جامع بن سحمي، مصلى الحائرية، مصلى العلاوة، مصلى العصلة الشرقي، مصلى العصلة الغربي، مصلى القوامة، مصلى الحشرج، مصلى العلبة، مصلى الخيالة، مصلى السردي، مصلى عصماء الغربي ، مصلى شعر، مصلى العرقين "الغرمول"، مصلى العرقين "الشواوي"، مصلى العرقين "أبو مضلة"، مصلى حضن "الحثرور"، مصلى خالدية حضن، مصلى حضن "الريع"، مصلى حضن "الجدير"، مصلى حراضة، مصلى الديرة، مصلى العابسية، مصلى فيضة حراضة.

صرح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة مطلق بن عبدالله الرويس لـ"سبق": "لقد تم الانتهاء من تجهيز عدد ٢٦ مصلى وجامعًا داخل المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هجري.

فيما تقدم "الرويس" بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا الله عز وجل بأن يتم للحجيج حجهم بكل يسر وسلام في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده حفظهم الله.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:53 PM

‪ بالأسماء .. ٢٦ مصلى وجامعًا جاهزًا لصلاة العيد بتربة ومراكزها

A A A
سعد البقمي - تربة
0
61

خصصت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة ٢٦ مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

والمصليات والجوامع التي تم اعتمادها وتجهيزها هي: مصلى تربة العام "مصلى السوق"، مسجد أحمد بن حنبل "ابن خليل"، جامع الحياة "ابن مسعود"، جامع بن سحمي، مصلى الحائرية، مصلى العلاوة، مصلى العصلة الشرقي، مصلى العصلة الغربي، مصلى القوامة، مصلى الحشرج، مصلى العلبة، مصلى الخيالة، مصلى السردي، مصلى عصماء الغربي ، مصلى شعر، مصلى العرقين "الغرمول"، مصلى العرقين "الشواوي"، مصلى العرقين "أبو مضلة"، مصلى حضن "الحثرور"، مصلى خالدية حضن، مصلى حضن "الريع"، مصلى حضن "الجدير"، مصلى حراضة، مصلى الديرة، مصلى العابسية، مصلى فيضة حراضة.

صرح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة مطلق بن عبدالله الرويس لـ"سبق": "لقد تم الانتهاء من تجهيز عدد ٢٦ مصلى وجامعًا داخل المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هجري.

فيما تقدم "الرويس" بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا الله عز وجل بأن يتم للحجيج حجهم بكل يسر وسلام في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده حفظهم الله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,675
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,667
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,659
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,750

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة