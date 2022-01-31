يحتاج للنقاط الثلاث ليعلن تأهله "رسميًا".. الأخضر يواجه اليابان على ملعب سايتاما

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022

بشعار تحقيق النقاط الثلاث أولاً، من أجل التأهل المباشر، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، غداً الثلاثاء، على ملعب سايتاما 2002 في اليابان ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

ويتربع الأخضر على قمة المجموعة الثانية بـ 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن اليابان "الثانية" وخمس نقاط عن أستراليا "الثالثة" ومن ثم الفوز غداً سيضمن له الوصول للمونديال للمرة السادسة في تاريخه.

وأضاع المنتخب السعودي نقطتين فقط حتى الآن بالتصفيات بالتعادل السلبي أمام أستراليا، ويسعى الآن لتجديد فوزه على اليابان بعد الفوز 1-صفر في جدة في السابع من أكتوبر الماضي ضمن الدور الأول للتصفيات، ليضمن التأهل المباشر في حال الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراتي أستراليا وعُمان كونه سيوسع الفارق بينه وبين اليابان إلى سبع نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويسعى منتخب اليابان إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز السادس توالياً للإبقاء على حظوظه في التأهل المباشر، خصوصًا أن بانتظاره مواجهة قوية أخرى في الجولة المقبلة أمام مضيفه أستراليا .