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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة

الإصابات زادت من 964 إلى 26551 مصابًا

قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة
سبق

قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:42 PM

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة

الإصابات زادت من 964 إلى 26551 مصابًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.

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