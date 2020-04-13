ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-13
قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:42 PM
ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة
الإصابات زادت من 964 إلى 26551 مصابًا
قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.