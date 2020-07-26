الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-26
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 12 أردنيًا قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينًا في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1058 حالة.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
06:32 PM
الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 12 أردنيًا قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينًا في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1058 حالة.