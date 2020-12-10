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لبنان.. "دياب" بعد الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت: مرتاح الضمير

قال إنه واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف

قال رئيس حكومة تصرف الأعمال حسان دياب: إنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه"، في أول تعليق عليه على الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، طبقاً لـ(CNN).

ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية عن دياب قوله: إن "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف أنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت"، حسب قوله.

واليوم الخميس وجهت سلطات التحقيق اللبنانية اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين؛ هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس (آب) 2020، قُتل ما يزيد على 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان.. "دياب" بعد الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت: مرتاح الضمير
سبق

قال رئيس حكومة تصرف الأعمال حسان دياب: إنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه"، في أول تعليق عليه على الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، طبقاً لـ(CNN).

ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية عن دياب قوله: إن "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف أنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت"، حسب قوله.

واليوم الخميس وجهت سلطات التحقيق اللبنانية اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين؛ هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس (آب) 2020، قُتل ما يزيد على 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:54 PM

لبنان.. "دياب" بعد الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت: مرتاح الضمير

قال إنه واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس حكومة تصرف الأعمال حسان دياب: إنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه"، في أول تعليق عليه على الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، طبقاً لـ(CNN).

ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية عن دياب قوله: إن "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف أنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت"، حسب قوله.

واليوم الخميس وجهت سلطات التحقيق اللبنانية اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين؛ هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس (آب) 2020، قُتل ما يزيد على 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.

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