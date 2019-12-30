"التأمينات": إذا تُوفي مشترك بإصابة عمل يُصرف لعائلته معاش شهري

يحق لأبناء المشترك والمشتركة المتوفين جمع الحقوق المستحقة عن والديهما

أفادت "التأمينات الاجتماعية"، اليوم، بأنه في حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب معاش العجز الكلي أو المستديم، فإنه يُصرف لأفراد العائلة معاش شهري.

وكانت "التأمينات" قد ذكرت في تغريدة سابقة لها، أمس، أنه يحق لأبناء المشترك والمشتركة المتوفين الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن والديهما.