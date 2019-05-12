النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على المفقود "العوضي" بعد 5 أيام من تغيبه بجدة

والده يقدم شكره لـ"سبق" ويشيد بتكاتف الجميع

عثر، اليوم، على المفقود الشاب عبدالقادر أحمد العوضي بعد كان قد خرج من منزله بحي الصفا بجدة الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وعاد المفقود "العوضي" الذي يعاني من اعتلالات نفسية إلى منزله وهو في حالة إعياء وتعب، وذلك بعد أو تغيب منذ 5 أيام بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، وتم البحث عنه ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وقال والده: نحمد الله على عودة ابني سالماً معافى، وسائلاً المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيراً؛ مقدماً شكره لـ"سبق" التي نشرت خبراً حول الموضوع يوم أمس، ومشيداً بتكاتف الجميع مع بعضهم للبحث عن ابنه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثور على المفقود "العوضي" بعد 5 أيام من تغيبه بجدة
سبق

عثر، اليوم، على المفقود الشاب عبدالقادر أحمد العوضي بعد كان قد خرج من منزله بحي الصفا بجدة الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وعاد المفقود "العوضي" الذي يعاني من اعتلالات نفسية إلى منزله وهو في حالة إعياء وتعب، وذلك بعد أو تغيب منذ 5 أيام بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، وتم البحث عنه ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وقال والده: نحمد الله على عودة ابني سالماً معافى، وسائلاً المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيراً؛ مقدماً شكره لـ"سبق" التي نشرت خبراً حول الموضوع يوم أمس، ومشيداً بتكاتف الجميع مع بعضهم للبحث عن ابنه.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
05:05 PM

العثور على المفقود "العوضي" بعد 5 أيام من تغيبه بجدة

والده يقدم شكره لـ"سبق" ويشيد بتكاتف الجميع

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
8,838

عثر، اليوم، على المفقود الشاب عبدالقادر أحمد العوضي بعد كان قد خرج من منزله بحي الصفا بجدة الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وعاد المفقود "العوضي" الذي يعاني من اعتلالات نفسية إلى منزله وهو في حالة إعياء وتعب، وذلك بعد أو تغيب منذ 5 أيام بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، وتم البحث عنه ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وقال والده: نحمد الله على عودة ابني سالماً معافى، وسائلاً المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيراً؛ مقدماً شكره لـ"سبق" التي نشرت خبراً حول الموضوع يوم أمس، ومشيداً بتكاتف الجميع مع بعضهم للبحث عن ابنه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,133
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,262

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة