بالصور.. فروع "الشؤون الإسلامية" في السعودية تتوشح بالأخضر احتفاء بيوم الوطن

بتوجيهات "آل الشيخ".. برامج ومحاضرات وزيارات للمرضى.. وتكريم لأسر الشهداء

شاركت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق السعودية الثلاث عشرة الوطن فرحته احتفاء بالذكرى المجيدة الـ 89، التي تحمل في طياتها تاريخًا حافلاً ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة التي توحدت على التوحيد والسنة، وأصبحت منارة خير، ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على حد سواء؛ إذ اكتست مباني الفروع باللون الأخضر والأعلام واللوحات والشاشات التي تحوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، والدعاء بأن يديم الله على بلادنا العزيزة وشعبها المعطاء نعمة الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش.

وتزينت أروقة وأقسام الوزارة باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة تحت شعار (حب الوطن والولاء لولاة أمرنا عبادة نتقرب بها لربنا)، وأيضًا عرض لكلمات مأثورة لقادة السعودية بدءًا من المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه - حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله -.

كما أطلقت فروع الوزارة العديد من الفعاليات والبرامج والمبادرات والمحاضرات والزيارات الميدانية للمستشفيات، وقامت بتكريم أُسر وذوي الشهداء ضمن برامجها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

يُذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات الوزير، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قيامًا من الوزارة بدورها المنوط بها في غرس مبدأ المواطنة الصالحة، والسمع والطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله-.