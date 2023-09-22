النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. فروع "الشؤون الإسلامية" في السعودية تتوشح بالأخضر احتفاء بيوم الوطن

بتوجيهات "آل الشيخ".. برامج ومحاضرات وزيارات للمرضى.. وتكريم لأسر الشهداء

شاركت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق السعودية الثلاث عشرة الوطن فرحته احتفاء بالذكرى المجيدة الـ 89، التي تحمل في طياتها تاريخًا حافلاً ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة التي توحدت على التوحيد والسنة، وأصبحت منارة خير، ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على حد سواء؛ إذ اكتست مباني الفروع باللون الأخضر والأعلام واللوحات والشاشات التي تحوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، والدعاء بأن يديم الله على بلادنا العزيزة وشعبها المعطاء نعمة الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش.

وتزينت أروقة وأقسام الوزارة باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة تحت شعار (حب الوطن والولاء لولاة أمرنا عبادة نتقرب بها لربنا)، وأيضًا عرض لكلمات مأثورة لقادة السعودية بدءًا من المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه - حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله -.

كما أطلقت فروع الوزارة العديد من الفعاليات والبرامج والمبادرات والمحاضرات والزيارات الميدانية للمستشفيات، وقامت بتكريم أُسر وذوي الشهداء ضمن برامجها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

يُذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات الوزير، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قيامًا من الوزارة بدورها المنوط بها في غرس مبدأ المواطنة الصالحة، والسمع والطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. فروع "الشؤون الإسلامية" في السعودية تتوشح بالأخضر احتفاء بيوم الوطن
سبق

شاركت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق السعودية الثلاث عشرة الوطن فرحته احتفاء بالذكرى المجيدة الـ 89، التي تحمل في طياتها تاريخًا حافلاً ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة التي توحدت على التوحيد والسنة، وأصبحت منارة خير، ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على حد سواء؛ إذ اكتست مباني الفروع باللون الأخضر والأعلام واللوحات والشاشات التي تحوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، والدعاء بأن يديم الله على بلادنا العزيزة وشعبها المعطاء نعمة الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش.

وتزينت أروقة وأقسام الوزارة باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة تحت شعار (حب الوطن والولاء لولاة أمرنا عبادة نتقرب بها لربنا)، وأيضًا عرض لكلمات مأثورة لقادة السعودية بدءًا من المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه - حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله -.

كما أطلقت فروع الوزارة العديد من الفعاليات والبرامج والمبادرات والمحاضرات والزيارات الميدانية للمستشفيات، وقامت بتكريم أُسر وذوي الشهداء ضمن برامجها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

يُذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات الوزير، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قيامًا من الوزارة بدورها المنوط بها في غرس مبدأ المواطنة الصالحة، والسمع والطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله-.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:19 PM

بالصور.. فروع "الشؤون الإسلامية" في السعودية تتوشح بالأخضر احتفاء بيوم الوطن

بتوجيهات "آل الشيخ".. برامج ومحاضرات وزيارات للمرضى.. وتكريم لأسر الشهداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
726

شاركت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق السعودية الثلاث عشرة الوطن فرحته احتفاء بالذكرى المجيدة الـ 89، التي تحمل في طياتها تاريخًا حافلاً ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة التي توحدت على التوحيد والسنة، وأصبحت منارة خير، ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على حد سواء؛ إذ اكتست مباني الفروع باللون الأخضر والأعلام واللوحات والشاشات التي تحوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، والدعاء بأن يديم الله على بلادنا العزيزة وشعبها المعطاء نعمة الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش.

وتزينت أروقة وأقسام الوزارة باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة تحت شعار (حب الوطن والولاء لولاة أمرنا عبادة نتقرب بها لربنا)، وأيضًا عرض لكلمات مأثورة لقادة السعودية بدءًا من المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه - حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله -.

كما أطلقت فروع الوزارة العديد من الفعاليات والبرامج والمبادرات والمحاضرات والزيارات الميدانية للمستشفيات، وقامت بتكريم أُسر وذوي الشهداء ضمن برامجها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

يُذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات الوزير، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قيامًا من الوزارة بدورها المنوط بها في غرس مبدأ المواطنة الصالحة، والسمع والطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله-.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,881
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,036
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,014
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,591

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة