شركات ناشئة تحتضن إبداعات السعوديين في اتفاقية لـ"موهبة" و"منشآت"

فيما توفر برامج تدريبية في مجال الابتكار وريادة الأعمال على مرحلتين

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتعزيز ‏مجالات التعاون والشراكة بينهما.

هذا وقد مثّل "موهبة" في توقيع الاتفاقية، الأمينُ العام للمؤسسة الدكتور سعود المتحمي؛ فيما مثل "منشآت" محافظُ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وتتضمن الاتفاقية احتضان "منشآت" للأفكار التطبيقية الإبداعية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" ولأعضاء رابطة موهبة، والمساعدة في تحويلها إلى شركات ناشئة، ضمن مشروع تفعيل منظومة الابتكار، وتقديم الدعم التوجيهي لأفكار ومشاريع طلبة "برامج موهبة الإثرائية البحثية"، وطلبة "تلمذة موهبة".

كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم "منشآت" برنامجًا تدريبيًّا في مجال الابتكار وريادة الأعمال خلال "الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" على مرحلتين؛ الأولى خلال المعارض المركزية، والثانية خلال معرض إبداع للعلوم والهندسة.

وتقوم "منشآت" بترشيح محكمين للمساهمة في تحكيم المشاريع المشاركة في أولمبياد "إبداع"، وتقديم كتاب مادة أساسيات ريادة الأعمال لطلاب موهبة، وتدريب المعلمين والمعلمات المرشحين لتنفيذ البرنامج.

ووفق الاتفاقية، تقوم مؤسسة "موهبة" بترشيح الطلبة الذين يمتلكون حقوق أفكارهم الإبداعية لـ"منشآت"؛ لدراسة اختراعاتهم والنظر في إمكانية احتضانهم في حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في "منشآت"، بجانب تقديم خبراتها في مجال براءات الاختراع ودعم الاستشارات.

وستعمل "موهبة" على تحديد احتياجات أعضاء رابطة موهبة من خدمات "منشآت"، وترشيح معلمين ومعلمات من منسوبي مدارس الشراكة مع موهبة؛ لتقديم برنامج أساسيات ريادة الأعمال لطلاب المؤسسة.