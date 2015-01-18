النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5873 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4535 خلال الـ24 ساعة الماضية

شركات ناشئة تحتضن إبداعات السعوديين في اتفاقية لـ"موهبة" و"منشآت"

فيما توفر برامج تدريبية في مجال الابتكار وريادة الأعمال على مرحلتين

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتعزيز ‏مجالات التعاون والشراكة بينهما.

هذا وقد مثّل "موهبة" في توقيع الاتفاقية، الأمينُ العام للمؤسسة الدكتور سعود المتحمي؛ فيما مثل "منشآت" محافظُ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وتتضمن الاتفاقية احتضان "منشآت" للأفكار التطبيقية الإبداعية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" ولأعضاء رابطة موهبة، والمساعدة في تحويلها إلى شركات ناشئة، ضمن مشروع تفعيل منظومة الابتكار، وتقديم الدعم التوجيهي لأفكار ومشاريع طلبة "برامج موهبة الإثرائية البحثية"، وطلبة "تلمذة موهبة".

كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم "منشآت" برنامجًا تدريبيًّا في مجال الابتكار وريادة الأعمال خلال "الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" على مرحلتين؛ الأولى خلال المعارض المركزية، والثانية خلال معرض إبداع للعلوم والهندسة.

وتقوم "منشآت" بترشيح محكمين للمساهمة في تحكيم المشاريع المشاركة في أولمبياد "إبداع"، وتقديم كتاب مادة أساسيات ريادة الأعمال لطلاب موهبة، وتدريب المعلمين والمعلمات المرشحين لتنفيذ البرنامج.

ووفق الاتفاقية، تقوم مؤسسة "موهبة" بترشيح الطلبة الذين يمتلكون حقوق أفكارهم الإبداعية لـ"منشآت"؛ لدراسة اختراعاتهم والنظر في إمكانية احتضانهم في حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في "منشآت"، بجانب تقديم خبراتها في مجال براءات الاختراع ودعم الاستشارات.

وستعمل "موهبة" على تحديد احتياجات أعضاء رابطة موهبة من خدمات "منشآت"، وترشيح معلمين ومعلمات من منسوبي مدارس الشراكة مع موهبة؛ لتقديم برنامج أساسيات ريادة الأعمال لطلاب المؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
شركات ناشئة تحتضن إبداعات السعوديين في اتفاقية لـ"موهبة" و"منشآت"
سبق

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتعزيز ‏مجالات التعاون والشراكة بينهما.

هذا وقد مثّل "موهبة" في توقيع الاتفاقية، الأمينُ العام للمؤسسة الدكتور سعود المتحمي؛ فيما مثل "منشآت" محافظُ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وتتضمن الاتفاقية احتضان "منشآت" للأفكار التطبيقية الإبداعية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" ولأعضاء رابطة موهبة، والمساعدة في تحويلها إلى شركات ناشئة، ضمن مشروع تفعيل منظومة الابتكار، وتقديم الدعم التوجيهي لأفكار ومشاريع طلبة "برامج موهبة الإثرائية البحثية"، وطلبة "تلمذة موهبة".

كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم "منشآت" برنامجًا تدريبيًّا في مجال الابتكار وريادة الأعمال خلال "الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" على مرحلتين؛ الأولى خلال المعارض المركزية، والثانية خلال معرض إبداع للعلوم والهندسة.

وتقوم "منشآت" بترشيح محكمين للمساهمة في تحكيم المشاريع المشاركة في أولمبياد "إبداع"، وتقديم كتاب مادة أساسيات ريادة الأعمال لطلاب موهبة، وتدريب المعلمين والمعلمات المرشحين لتنفيذ البرنامج.

ووفق الاتفاقية، تقوم مؤسسة "موهبة" بترشيح الطلبة الذين يمتلكون حقوق أفكارهم الإبداعية لـ"منشآت"؛ لدراسة اختراعاتهم والنظر في إمكانية احتضانهم في حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في "منشآت"، بجانب تقديم خبراتها في مجال براءات الاختراع ودعم الاستشارات.

وستعمل "موهبة" على تحديد احتياجات أعضاء رابطة موهبة من خدمات "منشآت"، وترشيح معلمين ومعلمات من منسوبي مدارس الشراكة مع موهبة؛ لتقديم برنامج أساسيات ريادة الأعمال لطلاب المؤسسة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:44 AM

شركات ناشئة تحتضن إبداعات السعوديين في اتفاقية لـ"موهبة" و"منشآت"

فيما توفر برامج تدريبية في مجال الابتكار وريادة الأعمال على مرحلتين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
88

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتعزيز ‏مجالات التعاون والشراكة بينهما.

هذا وقد مثّل "موهبة" في توقيع الاتفاقية، الأمينُ العام للمؤسسة الدكتور سعود المتحمي؛ فيما مثل "منشآت" محافظُ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وتتضمن الاتفاقية احتضان "منشآت" للأفكار التطبيقية الإبداعية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" ولأعضاء رابطة موهبة، والمساعدة في تحويلها إلى شركات ناشئة، ضمن مشروع تفعيل منظومة الابتكار، وتقديم الدعم التوجيهي لأفكار ومشاريع طلبة "برامج موهبة الإثرائية البحثية"، وطلبة "تلمذة موهبة".

كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم "منشآت" برنامجًا تدريبيًّا في مجال الابتكار وريادة الأعمال خلال "الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" على مرحلتين؛ الأولى خلال المعارض المركزية، والثانية خلال معرض إبداع للعلوم والهندسة.

وتقوم "منشآت" بترشيح محكمين للمساهمة في تحكيم المشاريع المشاركة في أولمبياد "إبداع"، وتقديم كتاب مادة أساسيات ريادة الأعمال لطلاب موهبة، وتدريب المعلمين والمعلمات المرشحين لتنفيذ البرنامج.

ووفق الاتفاقية، تقوم مؤسسة "موهبة" بترشيح الطلبة الذين يمتلكون حقوق أفكارهم الإبداعية لـ"منشآت"؛ لدراسة اختراعاتهم والنظر في إمكانية احتضانهم في حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في "منشآت"، بجانب تقديم خبراتها في مجال براءات الاختراع ودعم الاستشارات.

وستعمل "موهبة" على تحديد احتياجات أعضاء رابطة موهبة من خدمات "منشآت"، وترشيح معلمين ومعلمات من منسوبي مدارس الشراكة مع موهبة؛ لتقديم برنامج أساسيات ريادة الأعمال لطلاب المؤسسة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,663
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,529
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,828
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,701

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة