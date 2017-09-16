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"مسعد ومحمود" .. هرَّبا "الإمفيتامين" و"الأفيون" فكانت نهايتهما القتل تعزيراً

حكم نفّذته "الداخلية" اليوم بتبوك عقب أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بمصريَّيْن اثنيْن بمنطقة تبوك؛ كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرِّبي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (ِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضلٍ من الله تمّ القبض على كل من: 1 / مسعد عوض عوض اللبان – 2 / محمود عبدالعزيز محمود – مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيَّيْن (مسعد عوض عوض اللبان، ومحمود عبدالعزيز محمود)، اليوم الإثنين 17 / 1 / 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسعد ومحمود" .. هرَّبا "الإمفيتامين" و"الأفيون" فكانت نهايتهما القتل تعزيراً
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بمصريَّيْن اثنيْن بمنطقة تبوك؛ كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرِّبي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (ِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضلٍ من الله تمّ القبض على كل من: 1 / مسعد عوض عوض اللبان – 2 / محمود عبدالعزيز محمود – مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيَّيْن (مسعد عوض عوض اللبان، ومحمود عبدالعزيز محمود)، اليوم الإثنين 17 / 1 / 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
01:35 PM

"مسعد ومحمود" .. هرَّبا "الإمفيتامين" و"الأفيون" فكانت نهايتهما القتل تعزيراً

حكم نفّذته "الداخلية" اليوم بتبوك عقب أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بمصريَّيْن اثنيْن بمنطقة تبوك؛ كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرِّبي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (ِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضلٍ من الله تمّ القبض على كل من: 1 / مسعد عوض عوض اللبان – 2 / محمود عبدالعزيز محمود – مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيَّيْن (مسعد عوض عوض اللبان، ومحمود عبدالعزيز محمود)، اليوم الإثنين 17 / 1 / 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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