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بالصور .. "ابن لؤي" يشارك في حملة تشجير مخطط الخليج بالخرمة

ضمن خطة "البيئة" لزيادة المساحات الخضراء بالمناطق والمحافظات

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة حملة تشجير لأحد المواقع الجديدة وهو حديقة مخطط الخليج الجديد بمحافظة الخرمة، وذلك ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تأتي هذه الحملة برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة فهد بن مرعي القحطاني، وهي امتداد لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق.

جاء ذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية وطلاب المدارس، وبمشاركة فعالة من بلدية الخرمة وفريق الخرمة التطوعي.

‏وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله السبيعي أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الخرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور .. "ابن لؤي" يشارك في حملة تشجير مخطط الخليج بالخرمة
سبق

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة حملة تشجير لأحد المواقع الجديدة وهو حديقة مخطط الخليج الجديد بمحافظة الخرمة، وذلك ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تأتي هذه الحملة برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة فهد بن مرعي القحطاني، وهي امتداد لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق.

جاء ذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية وطلاب المدارس، وبمشاركة فعالة من بلدية الخرمة وفريق الخرمة التطوعي.

‏وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله السبيعي أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:37 PM

بالصور .. "ابن لؤي" يشارك في حملة تشجير مخطط الخليج بالخرمة

ضمن خطة "البيئة" لزيادة المساحات الخضراء بالمناطق والمحافظات

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متعب البقمي - الطائف
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أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة حملة تشجير لأحد المواقع الجديدة وهو حديقة مخطط الخليج الجديد بمحافظة الخرمة، وذلك ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تأتي هذه الحملة برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة فهد بن مرعي القحطاني، وهي امتداد لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق.

جاء ذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية وطلاب المدارس، وبمشاركة فعالة من بلدية الخرمة وفريق الخرمة التطوعي.

‏وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله السبيعي أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

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