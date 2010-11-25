شرطة تبوك تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 134 ألف ريال من أحد المنازل

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر)، إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال.

وأضاف العقيد الغبان أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .