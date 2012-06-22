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غرفة تبوك التجارية تدشن خدمة الاحتجاج الإلكتروني

في سياق جهود حل وتسوية منازعات الأوراق التجارية

دشن رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد بن عطية الحارثي خدمة الاحتجاج الإلكتروني بغرفة تبوك، بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم بن محمد الحسون، اليوم الثلاثاء.

ويقدّم المكتب خدمة الاحتجاج الإلكتروني لأصحاب الأعمال والتي تهدف لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وحل وتسوية منازعات الأوراق التجارية "الكمبيالة - السند لأمر"، حيث يعمل الموظفون المختصون بمكتب الاحتجاج بالتوسط بين المدعي والمدعى عليه بالطرق الودية بما يحقق المصلحة المشتركة.

وفي حال عدم الوصول لحل ودّي فيتم إعطاء المدعي ورقة احتجاج يقوم بتقديمها لمحكمة التنفيذ، وفقاً للاختصاص المكاني المحدد بموجب النظام.

ويمكن لمشتركي الغرفة وغير المشتركين بالغرفة تقديم وتسجيل طلب مسبق من خلال البوابة بتعبئة النموذج عبر الرابط التالي:

http://www.tabukcci.org:8025/views/legel/home

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة تبوك التجارية تدشن خدمة الاحتجاج الإلكتروني
سبق

دشن رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد بن عطية الحارثي خدمة الاحتجاج الإلكتروني بغرفة تبوك، بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم بن محمد الحسون، اليوم الثلاثاء.

ويقدّم المكتب خدمة الاحتجاج الإلكتروني لأصحاب الأعمال والتي تهدف لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وحل وتسوية منازعات الأوراق التجارية "الكمبيالة - السند لأمر"، حيث يعمل الموظفون المختصون بمكتب الاحتجاج بالتوسط بين المدعي والمدعى عليه بالطرق الودية بما يحقق المصلحة المشتركة.

وفي حال عدم الوصول لحل ودّي فيتم إعطاء المدعي ورقة احتجاج يقوم بتقديمها لمحكمة التنفيذ، وفقاً للاختصاص المكاني المحدد بموجب النظام.

ويمكن لمشتركي الغرفة وغير المشتركين بالغرفة تقديم وتسجيل طلب مسبق من خلال البوابة بتعبئة النموذج عبر الرابط التالي:

http://www.tabukcci.org:8025/views/legel/home

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:16 PM

غرفة تبوك التجارية تدشن خدمة الاحتجاج الإلكتروني

في سياق جهود حل وتسوية منازعات الأوراق التجارية

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نواف الغضوري - تبوك
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دشن رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد بن عطية الحارثي خدمة الاحتجاج الإلكتروني بغرفة تبوك، بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم بن محمد الحسون، اليوم الثلاثاء.

ويقدّم المكتب خدمة الاحتجاج الإلكتروني لأصحاب الأعمال والتي تهدف لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وحل وتسوية منازعات الأوراق التجارية "الكمبيالة - السند لأمر"، حيث يعمل الموظفون المختصون بمكتب الاحتجاج بالتوسط بين المدعي والمدعى عليه بالطرق الودية بما يحقق المصلحة المشتركة.

وفي حال عدم الوصول لحل ودّي فيتم إعطاء المدعي ورقة احتجاج يقوم بتقديمها لمحكمة التنفيذ، وفقاً للاختصاص المكاني المحدد بموجب النظام.

ويمكن لمشتركي الغرفة وغير المشتركين بالغرفة تقديم وتسجيل طلب مسبق من خلال البوابة بتعبئة النموذج عبر الرابط التالي:

http://www.tabukcci.org:8025/views/legel/home

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