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كيف يمكن أن توفر 55% من استهلاك سيارتك للبنزين؟

"مركز كفاءة" دعا إلى قراءة بطاقة اقتصاد الوقود قبل الشراء

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام "سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91)؛ يمكن أن تصل إلى (55%).

وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً".

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ"حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة" × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة "أعلاها "ممتاز+ وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيئ جداً" باللون الأحمر"، حيث يمثل المستوى الأعلى "ممتاز +" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "سيئ جداً" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (taqa.gov.sa). وذلك للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

سيارتك تفزع لك استهلاك الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف يمكن أن توفر 55% من استهلاك سيارتك للبنزين؟
سبق

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام "سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91)؛ يمكن أن تصل إلى (55%).

وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً".

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ"حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة" × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة "أعلاها "ممتاز+ وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيئ جداً" باللون الأحمر"، حيث يمثل المستوى الأعلى "ممتاز +" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "سيئ جداً" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (taqa.gov.sa). وذلك للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
02:49 PM

كيف يمكن أن توفر 55% من استهلاك سيارتك للبنزين؟

"مركز كفاءة" دعا إلى قراءة بطاقة اقتصاد الوقود قبل الشراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام "سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91)؛ يمكن أن تصل إلى (55%).

وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً".

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ"حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة" × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة "أعلاها "ممتاز+ وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيئ جداً" باللون الأحمر"، حيث يمثل المستوى الأعلى "ممتاز +" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "سيئ جداً" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (taqa.gov.sa). وذلك للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

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