كلية التقنية بمكة تعلن عن 7000 وظيفة لموسم الحج للمتدربين والخريجين
برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها "أسواق المستقبل"
أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.
كلية التقنية بمكة تعلن عن 7000 وظيفة لموسم الحج للمتدربين والخريجين
هادي العصيميسبق2018-07-04
أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.
أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.