أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.

كلية التقنية بمكة تعلن عن 7000 وظيفة لموسم الحج للمتدربين والخريجين هادي العصيمي سبق 2018-07-04 أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة. ودعت كلية التقنية بمكة المكرمة المتدربين الراغبين بالتقديم عبر الرابط التالي: http://www.fae-crcc.com/

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439 12:02 AM

اخر تعديل 04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439 03:32 AM

كلية التقنية بمكة تعلن عن 7000 وظيفة لموسم الحج للمتدربين والخريجين برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها "أسواق المستقبل"





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أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.

ودعت كلية التقنية بمكة المكرمة المتدربين الراغبين بالتقديم عبر الرابط التالي: http://www.fae-crcc.com/