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"سوني "توقف دعمها لـ "فيسبوك" على أجهزة "بلايستيشن 4"

مستخدمو "بي إس 4" لن يحصلوا على الصور من حساباتهم

في خطوة مفاجئة، أوقفت شركة سوني، الإثنين، دعمها لشبكة "فيسبوك" الاجتماعية على جهازها للألعاب "بلايستيشن 4".

وكتبت شركة سوني على موقعها للدعم التقني لأجهزة بلايستيشن: "لن يتم توفير فيسبوك بعد الآن كمنصة لمشاركة فيديوهات أو لقطات أو صور أو تفاصيل لبطولات أو حتى روابط لبث المواجهات".

وبحسب مواقع متخصصة، فإن مستخدمي "بي إس 4" لن يتمكنوا أيضاً من الحصول على الصور من حساباتهم على "فيسبوك"، علما أن خاصية الربط مع "فيسبوك" متوافرة منذ ظهوره عام 2013.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" على الرغم من عدم صدور أي توضيح من "سوني" بخصوص هذا القرار، فإن مواقع متخصصة أرجعته إلى التغييرات التي أدخلها موقع فيسبوك على آليات مشاركة بيانات مستخدميه بعد فضيحة كامبرديج أنالتيكا.

يُشار إلى أنه من المنتظر أن تطرح شركة سوني تحديثاً برمجياً لأجهزة "بلايستشن 4" بعد أيام، من شأنه أن يوفر مزيداً من الوظائف الجديدة للمستخدمين.

سوني فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"سوني "توقف دعمها لـ "فيسبوك" على أجهزة "بلايستيشن 4"
سبق

في خطوة مفاجئة، أوقفت شركة سوني، الإثنين، دعمها لشبكة "فيسبوك" الاجتماعية على جهازها للألعاب "بلايستيشن 4".

وكتبت شركة سوني على موقعها للدعم التقني لأجهزة بلايستيشن: "لن يتم توفير فيسبوك بعد الآن كمنصة لمشاركة فيديوهات أو لقطات أو صور أو تفاصيل لبطولات أو حتى روابط لبث المواجهات".

وبحسب مواقع متخصصة، فإن مستخدمي "بي إس 4" لن يتمكنوا أيضاً من الحصول على الصور من حساباتهم على "فيسبوك"، علما أن خاصية الربط مع "فيسبوك" متوافرة منذ ظهوره عام 2013.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" على الرغم من عدم صدور أي توضيح من "سوني" بخصوص هذا القرار، فإن مواقع متخصصة أرجعته إلى التغييرات التي أدخلها موقع فيسبوك على آليات مشاركة بيانات مستخدميه بعد فضيحة كامبرديج أنالتيكا.

يُشار إلى أنه من المنتظر أن تطرح شركة سوني تحديثاً برمجياً لأجهزة "بلايستشن 4" بعد أيام، من شأنه أن يوفر مزيداً من الوظائف الجديدة للمستخدمين.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
09:22 AM

"سوني "توقف دعمها لـ "فيسبوك" على أجهزة "بلايستيشن 4"

مستخدمو "بي إس 4" لن يحصلوا على الصور من حساباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوة مفاجئة، أوقفت شركة سوني، الإثنين، دعمها لشبكة "فيسبوك" الاجتماعية على جهازها للألعاب "بلايستيشن 4".

وكتبت شركة سوني على موقعها للدعم التقني لأجهزة بلايستيشن: "لن يتم توفير فيسبوك بعد الآن كمنصة لمشاركة فيديوهات أو لقطات أو صور أو تفاصيل لبطولات أو حتى روابط لبث المواجهات".

وبحسب مواقع متخصصة، فإن مستخدمي "بي إس 4" لن يتمكنوا أيضاً من الحصول على الصور من حساباتهم على "فيسبوك"، علما أن خاصية الربط مع "فيسبوك" متوافرة منذ ظهوره عام 2013.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" على الرغم من عدم صدور أي توضيح من "سوني" بخصوص هذا القرار، فإن مواقع متخصصة أرجعته إلى التغييرات التي أدخلها موقع فيسبوك على آليات مشاركة بيانات مستخدميه بعد فضيحة كامبرديج أنالتيكا.

يُشار إلى أنه من المنتظر أن تطرح شركة سوني تحديثاً برمجياً لأجهزة "بلايستشن 4" بعد أيام، من شأنه أن يوفر مزيداً من الوظائف الجديدة للمستخدمين.

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