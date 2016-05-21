"آل الشيخ" للحوثيين: خبتم "عبّاد الفيل" .. دونكم أسود يمرغون أنوفكم بالتراب

قال بعد "حادثة استهداف مكة الفاشلة": لن تفلحوا مهما حاولتم النيل من أقدس البقاع

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ أن مؤامرة الميليشيا الحوثية المتطرفة المدعومة من إيران لن تفلح ولن يتحقق مرادها، واصفاً إياهم بأحفاد أبرهة وتلاميذه وعبّاد الفيل.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ"؛ عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، عقب حادث تصدّي فرق الدفاع الجوي السعودي لصاروخيْن: الأول، صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الايراني في سماء الطائف (شرق مكة 70 كم) قُبيل فجر اليوم، والآخر، باتجاه جدة (غرب مكة 70 كم).

وقال "آل الشيخ": "قولوا لأحفاد أبرهة وتلاميذه وعبّاد الفيل، خبتم وخاب مسعاكم وكل مَن ناصركم، مهما حاولتم النيل من أقدس وأطهر بقاع الدنيا مكة والمدينة ومملكة العدل والأمن والسلام والآمنين بصواريخكم ومؤامراتكم فلن تفلحوا ولن يتحقق مرادكم أيها الأنجاس، فدونكم أسود بقيادة أسود سيمرغون أنوفكم بالتراب".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادثتَيْن العدائيتين قد ضجت بآلاف الرسائل التي حملت بين طياتها استنكار ما أقدمت عليه جماعة الحوثي، والتنويه ببسالة ويقظة رجال الأمن في تعقبهم والقضاء على شرهم، مؤكدين أن تلك البلاد ستبقى آمنة مطمئنة -بفضل الله- ثم بتلاحم القيادة مع الشعب والمسلمين في شتى مغارب الأرض ومشارقها.