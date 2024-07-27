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أسرة يمنية بالرياض تناشد إنقاذ حياة ابنتهم من السرطان

قدرتهم المادية محدودة ولا يستطيعون دفع تكاليف علاجها

ناشدت أسرة يمنية مقيمة في الرياض، الجهات العليا في السعودية، وتحديداً بمنطقة الرياض، علاج ابنتهم المصابة بسرطان الثدي الذي تعانيه منذ سنوات عدة.

وذكرت الأسرة أن حالة المريضة متدهورة وتعاني آلاماً شديدة، بينما تعجز الأسرة عن دفع تكاليف العلاج.

وقالت أسرة المريضة اليمنية فطوم علي؛ إن القدرة المادية محدودة، وإن المريضة حالياً تمر بآلام شديدة بسبب توسع سرطان الثدي.

يُشار إلى أن ذوي المريضة التي تمر بأوضاع صعبة يُوجدون في منطقة الرياض ويناشدون مَن يرغب المساهمة في إنهاء معاناة مريضتهم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسرة يمنية بالرياض تناشد إنقاذ حياة ابنتهم من السرطان
سبق

ناشدت أسرة يمنية مقيمة في الرياض، الجهات العليا في السعودية، وتحديداً بمنطقة الرياض، علاج ابنتهم المصابة بسرطان الثدي الذي تعانيه منذ سنوات عدة.

وذكرت الأسرة أن حالة المريضة متدهورة وتعاني آلاماً شديدة، بينما تعجز الأسرة عن دفع تكاليف العلاج.

وقالت أسرة المريضة اليمنية فطوم علي؛ إن القدرة المادية محدودة، وإن المريضة حالياً تمر بآلام شديدة بسبب توسع سرطان الثدي.

يُشار إلى أن ذوي المريضة التي تمر بأوضاع صعبة يُوجدون في منطقة الرياض ويناشدون مَن يرغب المساهمة في إنهاء معاناة مريضتهم .

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
03:35 PM

أسرة يمنية بالرياض تناشد إنقاذ حياة ابنتهم من السرطان

قدرتهم المادية محدودة ولا يستطيعون دفع تكاليف علاجها

A A A
محمد المواسي - الرياض
20
9,414

ناشدت أسرة يمنية مقيمة في الرياض، الجهات العليا في السعودية، وتحديداً بمنطقة الرياض، علاج ابنتهم المصابة بسرطان الثدي الذي تعانيه منذ سنوات عدة.

وذكرت الأسرة أن حالة المريضة متدهورة وتعاني آلاماً شديدة، بينما تعجز الأسرة عن دفع تكاليف العلاج.

وقالت أسرة المريضة اليمنية فطوم علي؛ إن القدرة المادية محدودة، وإن المريضة حالياً تمر بآلام شديدة بسبب توسع سرطان الثدي.

يُشار إلى أن ذوي المريضة التي تمر بأوضاع صعبة يُوجدون في منطقة الرياض ويناشدون مَن يرغب المساهمة في إنهاء معاناة مريضتهم .

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