"صحة تبوك" تحصل على الاعتماد المؤسسي للتدريب في مجال الدراسات العليا

لمدة 24 شهرًا بعد استيفاء جميع معايير ومتطلبات الهيئة.. لرفع كفاءة الأطباء

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 24 شهرًا؛ للتدريب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية؛ وذلك بعد استيفاء جميع معايير ومتطلبات الهيئة.

وأبانت "صحة تبوك"، اعتماد مستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى إرادة للصحة النفسية، ومستشفى الولادة والأطفال، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز صحي السليمانية، ومركز صحي المهرجان، ومركز صحي الورود، ومركز صحي السعادة؛ مقرات تدريبية مرتبطة بالمركز التدريبي.

وأكدت أن هذا الاعتماد سيسهم -بإذن الله- في رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية والتعليمية والسريرية في المراكز التدريبية؛ لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين؛ مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.