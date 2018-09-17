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شاهد على الهواء.. مذيعة تلقي أوراقها وتجري خارج الاستوديو

وسط دهشة زملائها وصدمة العمال

صباح أمس الاثنين وعلى الهواء مباشرة، أصيب مذيعو وعمال قناة "ناين 9" الأسترالية، بدهشة وحيرة شديدة، عندما ألقت مذيعة بأوراق البرنامج في الهواء وخرجت تجري من الاستوديو.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت مذيعة النشرة الجوية "لارا فيلا"، 37 عامًا، تُقدم أحوال الطقس باستوديو قناة "ناين 9" الأسترالية في سيدني، وعند منتصف النشرة تقريبًا، بدت "لارا" لبرهة وكأنها تذكّرت شيئًا ما؛ فقالت لزملائها في الاستوديو: "يا شباب، هذا كل ما لديّ لأقوله عن أحوال الطقس، السيارة تنتظرني للذهاب إلى المطار، نحن في طريقنا إلى مدينة بوين الساحلية؛ حيث الشعر الأحمر وفاكهة المانجو"، وأضافت "لارا": "سأغادر الآن، وأترككم لقراءة بقية النشرة الجوية".
وتضيف الصحيفة: عقب خروجها المفاجئ، بقي المذيعون داخل الاستوديو في حيرة؛ لكن المذيعة "ديبورا نايت" تصرفت بسرعة، قائلة: "شكرًا لك لارا".
ورغم الدهشة والصدمة والحيرة التي بدت على الجميع، ظهر الموقف على الهواء مباشرة وكأنه مزحة طريفة للمشاهدين.

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شاهد على الهواء.. مذيعة تلقي أوراقها وتجري خارج الاستوديو
سبق

صباح أمس الاثنين وعلى الهواء مباشرة، أصيب مذيعو وعمال قناة "ناين 9" الأسترالية، بدهشة وحيرة شديدة، عندما ألقت مذيعة بأوراق البرنامج في الهواء وخرجت تجري من الاستوديو.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت مذيعة النشرة الجوية "لارا فيلا"، 37 عامًا، تُقدم أحوال الطقس باستوديو قناة "ناين 9" الأسترالية في سيدني، وعند منتصف النشرة تقريبًا، بدت "لارا" لبرهة وكأنها تذكّرت شيئًا ما؛ فقالت لزملائها في الاستوديو: "يا شباب، هذا كل ما لديّ لأقوله عن أحوال الطقس، السيارة تنتظرني للذهاب إلى المطار، نحن في طريقنا إلى مدينة بوين الساحلية؛ حيث الشعر الأحمر وفاكهة المانجو"، وأضافت "لارا": "سأغادر الآن، وأترككم لقراءة بقية النشرة الجوية".
وتضيف الصحيفة: عقب خروجها المفاجئ، بقي المذيعون داخل الاستوديو في حيرة؛ لكن المذيعة "ديبورا نايت" تصرفت بسرعة، قائلة: "شكرًا لك لارا".
ورغم الدهشة والصدمة والحيرة التي بدت على الجميع، ظهر الموقف على الهواء مباشرة وكأنه مزحة طريفة للمشاهدين.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:12 AM

شاهد على الهواء.. مذيعة تلقي أوراقها وتجري خارج الاستوديو

وسط دهشة زملائها وصدمة العمال

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
35,065

صباح أمس الاثنين وعلى الهواء مباشرة، أصيب مذيعو وعمال قناة "ناين 9" الأسترالية، بدهشة وحيرة شديدة، عندما ألقت مذيعة بأوراق البرنامج في الهواء وخرجت تجري من الاستوديو.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت مذيعة النشرة الجوية "لارا فيلا"، 37 عامًا، تُقدم أحوال الطقس باستوديو قناة "ناين 9" الأسترالية في سيدني، وعند منتصف النشرة تقريبًا، بدت "لارا" لبرهة وكأنها تذكّرت شيئًا ما؛ فقالت لزملائها في الاستوديو: "يا شباب، هذا كل ما لديّ لأقوله عن أحوال الطقس، السيارة تنتظرني للذهاب إلى المطار، نحن في طريقنا إلى مدينة بوين الساحلية؛ حيث الشعر الأحمر وفاكهة المانجو"، وأضافت "لارا": "سأغادر الآن، وأترككم لقراءة بقية النشرة الجوية".
وتضيف الصحيفة: عقب خروجها المفاجئ، بقي المذيعون داخل الاستوديو في حيرة؛ لكن المذيعة "ديبورا نايت" تصرفت بسرعة، قائلة: "شكرًا لك لارا".
ورغم الدهشة والصدمة والحيرة التي بدت على الجميع، ظهر الموقف على الهواء مباشرة وكأنه مزحة طريفة للمشاهدين.

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