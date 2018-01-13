"مهرجانات أندية الحي" تتواصل في محافظات الرياض

لتقديم برامج ترفيهية وتعليمية للطلاب والطالبات خلال الإجازة

تواصل مهرجانات الشتاء، والتي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في أندية الحي الترفيهية التعليمية، بالتعاون مع إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم؛ فعالياتها، حيث انطلقت مهرجانات أندية الحي في المحافظات التابعة لتعليم الرياض؛ لاستغلال إجازة الفصل الدراسي الأول في تقديم برامج ترفيهية وتعليمية للطلاب والطالبات.



وأقام نادي الحي للبنين بمدرسة ابن سيرين برماح مهرجان "أطفال رماح إجازة وأفراح".



وقال مدير النادي عايض السبيعي، إن المهرجان يأتي ضمن الاحتفال بالطفل؛ بهدف تنمية الاتجاهات الإيجابية للطفل من خلال إكسابه مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية والعلمية.



وأشار إلى أن المهرجان تخلله الكثير من العروض الترفيهية والمسابقات، والتي قدمت فيها جوائز للطلاب الفائزين.



كما أقام نادي الحي بمتوسطة وثانوية حريملاء ذلك الأسبوع مهرجان "ربيعك حي مع نادي الحي".



وقال قائد النادي عبدالعزيز الدهمش، إن المهرجان تم فيه الكثير من الفعاليات منها مسابقات في كرة القدم والطائرة وفي ألعاب القوي ومسابقات الخيل، إضافة إلى وضع خيمة ربيعية – مكشاتي وألعاب خصصت للأطفال للحضور، والاستمتاع بالمهرجان.



وتستمر الفعاليات في أندية الحي في المحافظات التابعة لتعليم الرياض، حيث سيقام الأسبوع الحالي وكذلك الأسبوع المقبل مهرجان "هلا بالإجازة"، بنادي الحي بمتوسطة وثانوية ملهم، ومهرجان الطفل في نادي الحي بثادق وفي ضرما.