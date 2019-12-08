النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الدفاع الأمريكي: لا نستطيع الجزم بأن هجوم فلوريدا إرهابي .. ننتظر التحقيقات

فرضية تميل إلى أنه تصرف بمفرده مؤكدة أنه لا صلات بين "الشمراني" وأي تنظيمات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر؛ إنه لا يستطيع حتى الآن التأكيد أن إطلاق النار الذي نفّذه الطالب السعودي داخل قاعدة "باتريك" العسكرية في ولاية فلوريدا، الجمعة، عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إسبر؛ قوله خلال مشاركته في منتدى حول الأمن القومي عقد بولاية كاليفورنيا أمس السبت: "لا يمكنني القول حالياً إنه عمل إرهابي".

وأشار إسبر؛ إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل الخروج باستنتاجات.

وتداولت تقارير إعلامية أن أجهزة الأمن الأمريكية التي تحقق في الحادث لم تعثر بعد على صلات بين الشمراني وتنظيمات إرهابية دولية، وتميل إلى فرضية أنه تصرف بمفرده.

وخلف الهجوم 4 قتلى بينهم الشمراني، إضافة إلى 8 مصابين.

مارك إسبر إطلاق النار في فلوريدا قاعدة باتريك العسكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستطيع الجزم بأن هجوم فلوريدا إرهابي .. ننتظر التحقيقات
سبق

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر؛ إنه لا يستطيع حتى الآن التأكيد أن إطلاق النار الذي نفّذه الطالب السعودي داخل قاعدة "باتريك" العسكرية في ولاية فلوريدا، الجمعة، عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إسبر؛ قوله خلال مشاركته في منتدى حول الأمن القومي عقد بولاية كاليفورنيا أمس السبت: "لا يمكنني القول حالياً إنه عمل إرهابي".

وأشار إسبر؛ إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل الخروج باستنتاجات.

وتداولت تقارير إعلامية أن أجهزة الأمن الأمريكية التي تحقق في الحادث لم تعثر بعد على صلات بين الشمراني وتنظيمات إرهابية دولية، وتميل إلى فرضية أنه تصرف بمفرده.

وخلف الهجوم 4 قتلى بينهم الشمراني، إضافة إلى 8 مصابين.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
12:12 PM

وزير الدفاع الأمريكي: لا نستطيع الجزم بأن هجوم فلوريدا إرهابي .. ننتظر التحقيقات

فرضية تميل إلى أنه تصرف بمفرده مؤكدة أنه لا صلات بين "الشمراني" وأي تنظيمات

A A A
محمد البقمي - الرياض
11
6,717

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر؛ إنه لا يستطيع حتى الآن التأكيد أن إطلاق النار الذي نفّذه الطالب السعودي داخل قاعدة "باتريك" العسكرية في ولاية فلوريدا، الجمعة، عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إسبر؛ قوله خلال مشاركته في منتدى حول الأمن القومي عقد بولاية كاليفورنيا أمس السبت: "لا يمكنني القول حالياً إنه عمل إرهابي".

وأشار إسبر؛ إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل الخروج باستنتاجات.

وتداولت تقارير إعلامية أن أجهزة الأمن الأمريكية التي تحقق في الحادث لم تعثر بعد على صلات بين الشمراني وتنظيمات إرهابية دولية، وتميل إلى فرضية أنه تصرف بمفرده.

وخلف الهجوم 4 قتلى بينهم الشمراني، إضافة إلى 8 مصابين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,785
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,995
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,343
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,763

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة