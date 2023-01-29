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"الغبار" يواعد "العاصمة" .. التنبيه الثاني للرياض "متقدم"

"الأرصاد": حالة تستمر ساعات عدة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة: بدأت الحالة الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: مدينة الرياض، والخرج، والأفلاج، وحوطة بني تميم، والدوادمي، ورماح، والسليل.

وفي وقت سابق، اليوم، صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغبار" يواعد "العاصمة" .. التنبيه الثاني للرياض "متقدم"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة: بدأت الحالة الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: مدينة الرياض، والخرج، والأفلاج، وحوطة بني تميم، والدوادمي، ورماح، والسليل.

وفي وقت سابق، اليوم، صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:39 PM

"الغبار" يواعد "العاصمة" .. التنبيه الثاني للرياض "متقدم"

"الأرصاد": حالة تستمر ساعات عدة مع شبه انعدام في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة: بدأت الحالة الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: مدينة الرياض، والخرج، والأفلاج، وحوطة بني تميم، والدوادمي، ورماح، والسليل.

وفي وقت سابق، اليوم، صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).

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