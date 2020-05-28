عسير وجازان بمرمى "الأرصاد": أمطار رعدية وتدنِّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر الحالات حتى الثالثة فجرًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ عسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والمجاردة والحرحة وبلقرن والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فَجْر الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فَجْر الخميس.