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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعود مدير إدارة غرب أوروبا، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعود مدير إدارة غرب أوروبا، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
06:10 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعود مدير إدارة غرب أوروبا، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

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