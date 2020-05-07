النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

بعد تضررها من "كورونا".. "الخطوط القطرية" تجري محادثات لاستدانة مليارات الدولارات

تستخدمها في إعادة بناء شبكتها

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة، للبدء في إعادة بناء شبكتها، التي تضررت بفعل جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت المصادر أن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي.

من جانبه، ذكر أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.

وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أمس أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي، الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.

الخطوط القطرية

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد تضررها من "كورونا".. "الخطوط القطرية" تجري محادثات لاستدانة مليارات الدولارات
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة، للبدء في إعادة بناء شبكتها، التي تضررت بفعل جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت المصادر أن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي.

من جانبه، ذكر أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.

وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أمس أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي، الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:50 PM

بعد تضررها من "كورونا".. "الخطوط القطرية" تجري محادثات لاستدانة مليارات الدولارات

تستخدمها في إعادة بناء شبكتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,883

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة، للبدء في إعادة بناء شبكتها، التي تضررت بفعل جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت المصادر أن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي.

من جانبه، ذكر أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.

وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أمس أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي، الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,832
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,142
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,071

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة