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بايدن يختار الأردنية "دانا شباط" ضمن فريقه الرئاسي الجديد بالبيت الابيض.. تعرَّف عليها

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ الأمريكية من أصول أردنية دانا شباط؛ مستشارة أولى للشؤون التشريعية، ضمن إعلانه أكثر من 50 موظفاً جديداً في البيت الأبيض.

وتعد شباط؛ ثاني أمريكية من أصول عربية تدخل تشكيلة إدارة بايدن المقبلة، وقد سبقتها ريما دودن؛ وهي فلسطينية أمريكية عُينت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في نوفمبر الماضي.

و"دانا" تعمل كمنسقة إستراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وتشغل شباط؛ أيضاً منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس.

وتعد "شباط"؛ من الجيل الأول الأمريكي، فقد وُلدت في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدرّبة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن، إنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزّز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيداً في الولايات المتحدة".

جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن يختار الأردنية "دانا شباط" ضمن فريقه الرئاسي الجديد بالبيت الابيض.. تعرَّف عليها
سبق

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ الأمريكية من أصول أردنية دانا شباط؛ مستشارة أولى للشؤون التشريعية، ضمن إعلانه أكثر من 50 موظفاً جديداً في البيت الأبيض.

وتعد شباط؛ ثاني أمريكية من أصول عربية تدخل تشكيلة إدارة بايدن المقبلة، وقد سبقتها ريما دودن؛ وهي فلسطينية أمريكية عُينت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في نوفمبر الماضي.

و"دانا" تعمل كمنسقة إستراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وتشغل شباط؛ أيضاً منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس.

وتعد "شباط"؛ من الجيل الأول الأمريكي، فقد وُلدت في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدرّبة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن، إنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزّز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيداً في الولايات المتحدة".

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
01:18 PM

بايدن يختار الأردنية "دانا شباط" ضمن فريقه الرئاسي الجديد بالبيت الابيض.. تعرَّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ الأمريكية من أصول أردنية دانا شباط؛ مستشارة أولى للشؤون التشريعية، ضمن إعلانه أكثر من 50 موظفاً جديداً في البيت الأبيض.

وتعد شباط؛ ثاني أمريكية من أصول عربية تدخل تشكيلة إدارة بايدن المقبلة، وقد سبقتها ريما دودن؛ وهي فلسطينية أمريكية عُينت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في نوفمبر الماضي.

و"دانا" تعمل كمنسقة إستراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وتشغل شباط؛ أيضاً منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس.

وتعد "شباط"؛ من الجيل الأول الأمريكي، فقد وُلدت في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدرّبة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن، إنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزّز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيداً في الولايات المتحدة".

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