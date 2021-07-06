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"الغذاء والدواء" تنظم 102 ورشة عمل خلال النصف الأول من عام 2021

استفاد منها أكثر من 6200 شخص من مختلف الشرائح والتخصصات

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 102 ورشة عمل، استفاد منها أكثر من 6200 شخص من مختلف الشرائح والتخصصات خلال النصف الأول من عام 2021م.

وتنوعت الورش المقدمة -عبر الاتصال المرئي- ما بين تعريفية بإجراءات جديدة أو أنظمة محدّثة تستهدف أصحاب الأعمال لتسليط الضوء على أهم الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، كالفسح والترخيص، وغيرها من المهام الإجرائية والفرص الاستثمارية، وتوعوية موجهة للعامة لرفع الوعي، إضافةً إلى الورش المخصصة للممارسين الصحيين حول المستجدات العلمية والبحثية، إضافة إلى الورش الموجّهة لشريحة معينة التي يتم تنظيمها غالبًا مع جهة أخرى.

وناقشت الورش التعريف بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي صدر مطلع هذا العام، إضافة إلى شرح الإستراتيجية الوطنية للحلال، وضوابط واشتراطات استيراد العسل ومنتجات النحل، وإرشادات التعامل السليم مع الغذاء المخصص، وأهمية الغذاء الصحي والحصص الغذائية، وسلامة الأغذية.

وتتعاون الهيئة في تنظيم ورش العمل المتخصصة مع العديد من الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة إلى زيارة صفحة ورش العمل من خلال الموقع الإلكتروني: (https://www.sfda.gov.sa/ar/workshop)، لاستعراض الورش والمحاضرات المقبلة والتعرّف على موضوعاتها ومواعيدها، مع إمكانية التسجيل حسب نوع الورشة، كما ترحّب الهيئة بالمقترحات أو طلبات ورش العمل متخصصة بالتواصل عبر البريد الإلكتروني (amrq@sfda.gov.sa).

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"الغذاء والدواء" تنظم 102 ورشة عمل خلال النصف الأول من عام 2021
سبق

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 102 ورشة عمل، استفاد منها أكثر من 6200 شخص من مختلف الشرائح والتخصصات خلال النصف الأول من عام 2021م.

وتنوعت الورش المقدمة -عبر الاتصال المرئي- ما بين تعريفية بإجراءات جديدة أو أنظمة محدّثة تستهدف أصحاب الأعمال لتسليط الضوء على أهم الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، كالفسح والترخيص، وغيرها من المهام الإجرائية والفرص الاستثمارية، وتوعوية موجهة للعامة لرفع الوعي، إضافةً إلى الورش المخصصة للممارسين الصحيين حول المستجدات العلمية والبحثية، إضافة إلى الورش الموجّهة لشريحة معينة التي يتم تنظيمها غالبًا مع جهة أخرى.

وناقشت الورش التعريف بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي صدر مطلع هذا العام، إضافة إلى شرح الإستراتيجية الوطنية للحلال، وضوابط واشتراطات استيراد العسل ومنتجات النحل، وإرشادات التعامل السليم مع الغذاء المخصص، وأهمية الغذاء الصحي والحصص الغذائية، وسلامة الأغذية.

وتتعاون الهيئة في تنظيم ورش العمل المتخصصة مع العديد من الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة إلى زيارة صفحة ورش العمل من خلال الموقع الإلكتروني: (https://www.sfda.gov.sa/ar/workshop)، لاستعراض الورش والمحاضرات المقبلة والتعرّف على موضوعاتها ومواعيدها، مع إمكانية التسجيل حسب نوع الورشة، كما ترحّب الهيئة بالمقترحات أو طلبات ورش العمل متخصصة بالتواصل عبر البريد الإلكتروني (amrq@sfda.gov.sa).

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:54 PM

"الغذاء والدواء" تنظم 102 ورشة عمل خلال النصف الأول من عام 2021

استفاد منها أكثر من 6200 شخص من مختلف الشرائح والتخصصات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 102 ورشة عمل، استفاد منها أكثر من 6200 شخص من مختلف الشرائح والتخصصات خلال النصف الأول من عام 2021م.

وتنوعت الورش المقدمة -عبر الاتصال المرئي- ما بين تعريفية بإجراءات جديدة أو أنظمة محدّثة تستهدف أصحاب الأعمال لتسليط الضوء على أهم الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، كالفسح والترخيص، وغيرها من المهام الإجرائية والفرص الاستثمارية، وتوعوية موجهة للعامة لرفع الوعي، إضافةً إلى الورش المخصصة للممارسين الصحيين حول المستجدات العلمية والبحثية، إضافة إلى الورش الموجّهة لشريحة معينة التي يتم تنظيمها غالبًا مع جهة أخرى.

وناقشت الورش التعريف بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي صدر مطلع هذا العام، إضافة إلى شرح الإستراتيجية الوطنية للحلال، وضوابط واشتراطات استيراد العسل ومنتجات النحل، وإرشادات التعامل السليم مع الغذاء المخصص، وأهمية الغذاء الصحي والحصص الغذائية، وسلامة الأغذية.

وتتعاون الهيئة في تنظيم ورش العمل المتخصصة مع العديد من الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة إلى زيارة صفحة ورش العمل من خلال الموقع الإلكتروني: (https://www.sfda.gov.sa/ar/workshop)، لاستعراض الورش والمحاضرات المقبلة والتعرّف على موضوعاتها ومواعيدها، مع إمكانية التسجيل حسب نوع الورشة، كما ترحّب الهيئة بالمقترحات أو طلبات ورش العمل متخصصة بالتواصل عبر البريد الإلكتروني (amrq@sfda.gov.sa).

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