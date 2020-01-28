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قبل تمرير "صفقة القرن".. فلسطين تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ

"اللوح": الاجتماع يأتي في وقت بالغ الأهمية

دعت فلسطين جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ وذلك لبحث سبل مواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن" المقرر إعلانها مساء اليوم.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن رويترز، فقد أكد دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن فلسطين طلبت رسميًّا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأوضح اللوح أن الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل "يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفًا عربيًّا موحدًا لمواجهة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية كافة، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتُلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

جامعة الدول العربية فلسطين صفقة القرن

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل تمرير "صفقة القرن".. فلسطين تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ
سبق

دعت فلسطين جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ وذلك لبحث سبل مواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن" المقرر إعلانها مساء اليوم.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن رويترز، فقد أكد دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن فلسطين طلبت رسميًّا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأوضح اللوح أن الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل "يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفًا عربيًّا موحدًا لمواجهة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية كافة، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتُلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:29 PM

قبل تمرير "صفقة القرن".. فلسطين تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ

"اللوح": الاجتماع يأتي في وقت بالغ الأهمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت فلسطين جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ وذلك لبحث سبل مواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن" المقرر إعلانها مساء اليوم.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن رويترز، فقد أكد دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن فلسطين طلبت رسميًّا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأوضح اللوح أن الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل "يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفًا عربيًّا موحدًا لمواجهة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية كافة، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتُلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

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