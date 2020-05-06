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49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق

توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2480 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2480 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:54 PM

49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق

توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2480 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة.

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