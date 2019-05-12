الصحة العالمية: فيروسات "كورونا" محيرة للغاية وإنتاج لقاح أمر صعب

قالت: تفشي الوباء في إفريقيا في تصاعد.. والطواقم الطبية تواجه المخاطر

قالت منظمة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن فيروسات كورونا "محيرة للغاية" ومن الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها، مضيفة أن تفشي كوفيد-19 في إفريقيا في تصاعد ونلحظ منحنى تصاعدياً.

وأكد الدكتور أحمد المنظري؛ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مرور 134 يوماً على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتاً أن من 1 : 20 % من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19، وإصابة 22 ألفاً من الطواقم الطبية في 52 دولة على مستوى العالم.

وأضاف المنظري؛ بحسب "رويترز"، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوي لمنع عدوي الفريق الطبي، مضيفاً أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية؛ لافتاً إلى ضرورة الحفاظ علي مناخ العمل بالمستشفيات.