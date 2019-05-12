النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: فيروسات "كورونا" محيرة للغاية وإنتاج لقاح أمر صعب

قالت: تفشي الوباء في إفريقيا في تصاعد.. والطواقم الطبية تواجه المخاطر

قالت منظمة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن فيروسات كورونا "محيرة للغاية" ومن الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها، مضيفة أن تفشي كوفيد-19 في إفريقيا في تصاعد ونلحظ منحنى تصاعدياً.

وأكد الدكتور أحمد المنظري؛ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مرور 134 يوماً على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتاً أن من 1 : 20 % من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19، وإصابة 22 ألفاً من الطواقم الطبية في 52 دولة على مستوى العالم.

وأضاف المنظري؛ بحسب "رويترز"، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوي لمنع عدوي الفريق الطبي، مضيفاً أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية؛ لافتاً إلى ضرورة الحفاظ علي مناخ العمل بالمستشفيات.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: فيروسات "كورونا" محيرة للغاية وإنتاج لقاح أمر صعب
سبق

قالت منظمة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن فيروسات كورونا "محيرة للغاية" ومن الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها، مضيفة أن تفشي كوفيد-19 في إفريقيا في تصاعد ونلحظ منحنى تصاعدياً.

وأكد الدكتور أحمد المنظري؛ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مرور 134 يوماً على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتاً أن من 1 : 20 % من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19، وإصابة 22 ألفاً من الطواقم الطبية في 52 دولة على مستوى العالم.

وأضاف المنظري؛ بحسب "رويترز"، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوي لمنع عدوي الفريق الطبي، مضيفاً أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية؛ لافتاً إلى ضرورة الحفاظ علي مناخ العمل بالمستشفيات.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:37 PM

الصحة العالمية: فيروسات "كورونا" محيرة للغاية وإنتاج لقاح أمر صعب

قالت: تفشي الوباء في إفريقيا في تصاعد.. والطواقم الطبية تواجه المخاطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,615

قالت منظمة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن فيروسات كورونا "محيرة للغاية" ومن الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها، مضيفة أن تفشي كوفيد-19 في إفريقيا في تصاعد ونلحظ منحنى تصاعدياً.

وأكد الدكتور أحمد المنظري؛ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مرور 134 يوماً على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتاً أن من 1 : 20 % من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19، وإصابة 22 ألفاً من الطواقم الطبية في 52 دولة على مستوى العالم.

وأضاف المنظري؛ بحسب "رويترز"، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوي لمنع عدوي الفريق الطبي، مضيفاً أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية؛ لافتاً إلى ضرورة الحفاظ علي مناخ العمل بالمستشفيات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,162
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,361
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,256

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة