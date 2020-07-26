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حملات رقابية تضبط مستودعاً يخزّن مستلزمات طبية مخالفة بالجوف

فيما أكد "الدرعان" أن "الأمانة" تواصل رصد المخالفات ودعا إلى الإبلاغ

ضبطت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، مستودعاً مخالفاً للمستلزمات الطبية يتم بداخله تخزين المستلزمات بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات، وذلك ضمن حملة رقابية نفّذتها "الأمانة".

وأوضح مدير الرقابة الصحية فهد بن تركي الدرعان، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف، حيث جرى رصد مخالفات، منها: تخزين المستلزمات الصحية بطرق غير آمنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.

وأكد "الدرعان"؛ أن "الأمانة" تواصل حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وضمان تطبيق الاشتراطات، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملات رقابية تضبط مستودعاً يخزّن مستلزمات طبية مخالفة بالجوف
سبق

ضبطت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، مستودعاً مخالفاً للمستلزمات الطبية يتم بداخله تخزين المستلزمات بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات، وذلك ضمن حملة رقابية نفّذتها "الأمانة".

وأوضح مدير الرقابة الصحية فهد بن تركي الدرعان، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف، حيث جرى رصد مخالفات، منها: تخزين المستلزمات الصحية بطرق غير آمنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.

وأكد "الدرعان"؛ أن "الأمانة" تواصل حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وضمان تطبيق الاشتراطات، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
02:21 PM

حملات رقابية تضبط مستودعاً يخزّن مستلزمات طبية مخالفة بالجوف

فيما أكد "الدرعان" أن "الأمانة" تواصل رصد المخالفات ودعا إلى الإبلاغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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ضبطت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، مستودعاً مخالفاً للمستلزمات الطبية يتم بداخله تخزين المستلزمات بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات، وذلك ضمن حملة رقابية نفّذتها "الأمانة".

وأوضح مدير الرقابة الصحية فهد بن تركي الدرعان، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف، حيث جرى رصد مخالفات، منها: تخزين المستلزمات الصحية بطرق غير آمنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.

وأكد "الدرعان"؛ أن "الأمانة" تواصل حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وضمان تطبيق الاشتراطات، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد.

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