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الرياض حالياً .. عبور الجبهة الباردة واشتداد الأمطار الرعدية

وفق تنبيه لموقع طقس العرب سبقه آخر "متقدم" أصدرته "الأرصاد"

تشهد منطقة الرياض والعاصمة هطول أمطار متفرقة كانت قد بدأت منذ مساء أمس ومازالت متواصلة وسط توقعات بعبور جبهة باردة أجواء المنطقة.

وقال موقع طقس العرب في تنبيه لمنطقة الرياض: تشهد المنطقة بداية عبور الجبهة الباردة واشتداد الأمطار الرعدية بعد قليل.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة وتحديثاً لموقع وفترة الإنذار لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبَرَد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

حالة الطقس أمطار طقس العرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض حالياً .. عبور الجبهة الباردة واشتداد الأمطار الرعدية
سبق

تشهد منطقة الرياض والعاصمة هطول أمطار متفرقة كانت قد بدأت منذ مساء أمس ومازالت متواصلة وسط توقعات بعبور جبهة باردة أجواء المنطقة.

وقال موقع طقس العرب في تنبيه لمنطقة الرياض: تشهد المنطقة بداية عبور الجبهة الباردة واشتداد الأمطار الرعدية بعد قليل.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة وتحديثاً لموقع وفترة الإنذار لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبَرَد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:08 AM

الرياض حالياً .. عبور الجبهة الباردة واشتداد الأمطار الرعدية

وفق تنبيه لموقع طقس العرب سبقه آخر "متقدم" أصدرته "الأرصاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد منطقة الرياض والعاصمة هطول أمطار متفرقة كانت قد بدأت منذ مساء أمس ومازالت متواصلة وسط توقعات بعبور جبهة باردة أجواء المنطقة.

وقال موقع طقس العرب في تنبيه لمنطقة الرياض: تشهد المنطقة بداية عبور الجبهة الباردة واشتداد الأمطار الرعدية بعد قليل.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة وتحديثاً لموقع وفترة الإنذار لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبَرَد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

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