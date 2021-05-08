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"البريطانيون محميون من كورونا".. مسؤول سابق: سيحدث قبل هذا الموعد

إعطاء 50 مليون جرعة من اللقاحات بينها 16.7 مليون تشكّل جرعة ثانية

قال مسؤول بريطاني سابق، إن سكان المملكة المتحدة سيكونون محميين من "كوفيد-19" هذا الصيف، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

وقال كلايف ديكس؛ الذي تولى منصب رئيس فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة اللقاحات في ديسمبر، واستقال، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه لن يكون هناك انتقال للفيروس في المملكة المتحدة بحلول أغسطس.

وأضاف لصحيفة "ديلي تليغراف" أمس (الجمعة): "سنحمي السكان على الأرجح من جميع السلالات المعروفة".. وتابع: "سنكون آمنين بحلول الشتاء المقبل".

وبحسب الأرقام الحكومية، فقد تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، من بينها 16.7 مليون جرعة تشكل جرعة ثانية.

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"البريطانيون محميون من كورونا".. مسؤول سابق: سيحدث قبل هذا الموعد
سبق

قال مسؤول بريطاني سابق، إن سكان المملكة المتحدة سيكونون محميين من "كوفيد-19" هذا الصيف، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

وقال كلايف ديكس؛ الذي تولى منصب رئيس فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة اللقاحات في ديسمبر، واستقال، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه لن يكون هناك انتقال للفيروس في المملكة المتحدة بحلول أغسطس.

وأضاف لصحيفة "ديلي تليغراف" أمس (الجمعة): "سنحمي السكان على الأرجح من جميع السلالات المعروفة".. وتابع: "سنكون آمنين بحلول الشتاء المقبل".

وبحسب الأرقام الحكومية، فقد تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، من بينها 16.7 مليون جرعة تشكل جرعة ثانية.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
12:40 PM

"البريطانيون محميون من كورونا".. مسؤول سابق: سيحدث قبل هذا الموعد

إعطاء 50 مليون جرعة من اللقاحات بينها 16.7 مليون تشكّل جرعة ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول بريطاني سابق، إن سكان المملكة المتحدة سيكونون محميين من "كوفيد-19" هذا الصيف، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

وقال كلايف ديكس؛ الذي تولى منصب رئيس فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة اللقاحات في ديسمبر، واستقال، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه لن يكون هناك انتقال للفيروس في المملكة المتحدة بحلول أغسطس.

وأضاف لصحيفة "ديلي تليغراف" أمس (الجمعة): "سنحمي السكان على الأرجح من جميع السلالات المعروفة".. وتابع: "سنكون آمنين بحلول الشتاء المقبل".

وبحسب الأرقام الحكومية، فقد تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، من بينها 16.7 مليون جرعة تشكل جرعة ثانية.

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