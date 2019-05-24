36 يوماً على انتهاء وعد تشغيل مستشفى الـ30 مليوناً بـ"العارضة".. ولا جديد

إحلال القديم لم يتم رغم 11 عاماً من التعثر ودخول "نزاهة" على الخط

لم يتبق على المهلة التي حددتها صحة "جازان" لتشغيل مستشفى العارضة الجديد المتعثر منذ 11 عاماً سوى أقل من 36 يوماً وسط ترقب وانتظار، فيما أكدت مصادر لـ"سبق"، بأن عملية إحلال القديم لم تتم حتى الآن.

وكانت صحة جازان قد وعدت في تصريح لـ"سبق"، في يناير الماضي بتشغيل مستشفى العارضة الجديد في الربع الثاني من العام الحالي، والذي لم يتبق منه سوى أقل من 36 يوماً غير أنه لم يتم ذلك حتى اللحظة على الرغم من انقضاء المهلة.

ويعد مشروع مستشفى العارضة العام سعة 50 سريراً باجمالي عقد تجاوز الـ30 مليوناً من أطول المشاريع تعثراً في المنطقة إذ إنه تمت ترسيته على المقاول في 6/ 11/ 1429هـ أي قبل نحو 11عاماً.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد دخلت أيضاً على الخط وصرح مصدر مسؤول قبل سنوات بأن الهيئة تَلَقّت بلاغاً من أحد المواطنين، مفاده تعثر مشروع مستشفى العارضة، في منطقة جازان، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على المستشفى للتحقق من مصداقية البلاغ المقدم، وتَبَيّن للهيئة أنه تمت ترسية مشروع مستشفى العارضة بسعة (خمسين) سريراً على إحدى الشركات الوطنية، بإجمالي قيمة عقد بلغ (30.326.521) ريالاً، ومدة التنفيذ (22) شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 6/ 11/ 1429هـ.

ولوحظ أنه سبق توجيه إنذارين للمقاول لتحسين وضعه أو سحب المشروع؛ إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لسحب المشروع بعد توجيه الإنذارات؛ وهو ما كان يجب أن يحدث، طبقاً لنص المادة (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما لوحظ أن المدة المنقضية منذ تاريخ انتهاء مدة العقد تجاوزت سنتين وستة أشهر؛ ما يدل على عدم جدية المقاول لإنهاء المشروع؛ لأن نسبة الإنجاز حين زيارة الهيئة لم تتجاوز (40%)، خصوصاً مع عدم وجود عمالة، أو معدات في الموقع.

وأضاف المصدر أن الهيئة طلبت من وزارة الصحة التحقيق في ما أشير إليه من مخالفات وملاحظات، وأسباب إهمال المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان متابعة المشروع وعدم رفعها للجنة فحص العروض والنظر في سحب المشروع، وأسباب عدم استعمال الوزارة حقها النظامي في سحب العمل من المقاول حين ثبت تقاعسه؛ مما أدى إلى عدم الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله.