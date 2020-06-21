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أمير تبوك يثني على منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية

خلال استقباله "الخيال" وقائدي "نيوم" و"البحر الأحمر"

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم؛ قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبد المحسن الخيال.

كما استقبل قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في نيوم، العقيد بحري نواف بن فهد العنزي، وقائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع البحر الأحمر المقدم بحري بندر عبد الله الفايدي.

ورحّب أمير المنطقة بجميع الحضور، وأثنى على منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية لحمايتهم مقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جانبه أعرب العميد "الخيال" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على الحفاوة وحسن الاستقبال ودعمه المستمر للقطاعات الأمنية في المنطقة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومدير شرطة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن.

أمير تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يثني على منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم؛ قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبد المحسن الخيال.

كما استقبل قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في نيوم، العقيد بحري نواف بن فهد العنزي، وقائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع البحر الأحمر المقدم بحري بندر عبد الله الفايدي.

ورحّب أمير المنطقة بجميع الحضور، وأثنى على منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية لحمايتهم مقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جانبه أعرب العميد "الخيال" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على الحفاوة وحسن الاستقبال ودعمه المستمر للقطاعات الأمنية في المنطقة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومدير شرطة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
06:16 PM

أمير تبوك يثني على منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية

خلال استقباله "الخيال" وقائدي "نيوم" و"البحر الأحمر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم؛ قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبد المحسن الخيال.

كما استقبل قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في نيوم، العقيد بحري نواف بن فهد العنزي، وقائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع البحر الأحمر المقدم بحري بندر عبد الله الفايدي.

ورحّب أمير المنطقة بجميع الحضور، وأثنى على منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية لحمايتهم مقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جانبه أعرب العميد "الخيال" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على الحفاوة وحسن الاستقبال ودعمه المستمر للقطاعات الأمنية في المنطقة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومدير شرطة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن.

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