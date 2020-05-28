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المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن كورونا

من خلال تقنية التشخيص الجزيئي

قامت الهيئة الملكية بينبع بتشغيل ثلاثة أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (SARS-Cov2) والمسبّب لمرض كوفيد-19، وذلك بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتعمل الأجهزة على الكشف عن فيروس كورونا من خلال تقنية التشخيص الجزيئي، وذلك باستخدام عينات مسحة من الأنف أو الحلق أو أي ناتج من الرئتين للكشف عن الفيروس، ويستهدف التحليل كشف جينات معينة من الفيروس تزيد من دقة نتائج التحليل وحساسيته.

يُذكَر أن مختبرات المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع قد حصلت مؤخرًا على اعتمادٍ من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) والمرتبط بنظام حصن الإلكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة لإجراء واعتماد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وإدخالها ضمن الإحصائيات اليومية للإصابات الإيجابية للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن كورونا
سبق

قامت الهيئة الملكية بينبع بتشغيل ثلاثة أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (SARS-Cov2) والمسبّب لمرض كوفيد-19، وذلك بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتعمل الأجهزة على الكشف عن فيروس كورونا من خلال تقنية التشخيص الجزيئي، وذلك باستخدام عينات مسحة من الأنف أو الحلق أو أي ناتج من الرئتين للكشف عن الفيروس، ويستهدف التحليل كشف جينات معينة من الفيروس تزيد من دقة نتائج التحليل وحساسيته.

يُذكَر أن مختبرات المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع قد حصلت مؤخرًا على اعتمادٍ من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) والمرتبط بنظام حصن الإلكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة لإجراء واعتماد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وإدخالها ضمن الإحصائيات اليومية للإصابات الإيجابية للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:56 PM

المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن كورونا

من خلال تقنية التشخيص الجزيئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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قامت الهيئة الملكية بينبع بتشغيل ثلاثة أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (SARS-Cov2) والمسبّب لمرض كوفيد-19، وذلك بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتعمل الأجهزة على الكشف عن فيروس كورونا من خلال تقنية التشخيص الجزيئي، وذلك باستخدام عينات مسحة من الأنف أو الحلق أو أي ناتج من الرئتين للكشف عن الفيروس، ويستهدف التحليل كشف جينات معينة من الفيروس تزيد من دقة نتائج التحليل وحساسيته.

يُذكَر أن مختبرات المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع قد حصلت مؤخرًا على اعتمادٍ من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) والمرتبط بنظام حصن الإلكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة لإجراء واعتماد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وإدخالها ضمن الإحصائيات اليومية للإصابات الإيجابية للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

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