ترقّب لإقرار برنامج إصلاح أسعار الطاقة.. وتوقعات بالتطبيق في 2018
يُتوقع البدء بتغيير أسعار الكهرباء في يناير
بات من المتوقع أن تُقِر الجهات المعنية قريباً، برنامج إصلاح أسعار الطاقة، الذي يعتبر أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية، ضمن برامج وثيقة تحقيق التوازن المالي.
ووفقاً للمعلومات؛ سيكون تطبيق البرنامج تدريجياً خلال السنوات القادمة؛ فيما توقعت مصادر متطابقة أن يبدأ التطبيق في يناير 2018، ويكون أول تغيير لأسعار الكهرباء ثم الوقود.
ويسبق أي تغيير لأسعار الطاقة، صرفُ دعم برنامج "حساب المواطن"، والذي خُصص لتخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية، والمتوقع إقراره وإعلانه اليوم.
ترقّب لإقرار برنامج إصلاح أسعار الطاقة.. وتوقعات بالتطبيق في 2018
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-12-12
بات من المتوقع أن تُقِر الجهات المعنية قريباً، برنامج إصلاح أسعار الطاقة، الذي يعتبر أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية، ضمن برامج وثيقة تحقيق التوازن المالي.
ووفقاً للمعلومات؛ سيكون تطبيق البرنامج تدريجياً خلال السنوات القادمة؛ فيما توقعت مصادر متطابقة أن يبدأ التطبيق في يناير 2018، ويكون أول تغيير لأسعار الكهرباء ثم الوقود.
ويسبق أي تغيير لأسعار الطاقة، صرفُ دعم برنامج "حساب المواطن"، والذي خُصص لتخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية، والمتوقع إقراره وإعلانه اليوم.
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
11:20 AM
ترقّب لإقرار برنامج إصلاح أسعار الطاقة.. وتوقعات بالتطبيق في 2018
يُتوقع البدء بتغيير أسعار الكهرباء في يناير
بات من المتوقع أن تُقِر الجهات المعنية قريباً، برنامج إصلاح أسعار الطاقة، الذي يعتبر أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية، ضمن برامج وثيقة تحقيق التوازن المالي.
ووفقاً للمعلومات؛ سيكون تطبيق البرنامج تدريجياً خلال السنوات القادمة؛ فيما توقعت مصادر متطابقة أن يبدأ التطبيق في يناير 2018، ويكون أول تغيير لأسعار الكهرباء ثم الوقود.
ويسبق أي تغيير لأسعار الطاقة، صرفُ دعم برنامج "حساب المواطن"، والذي خُصص لتخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية، والمتوقع إقراره وإعلانه اليوم.