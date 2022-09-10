وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا بروسيا، أنه سجل 128 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18263 شخصًا؛ مشيرًا إلى شفاء 5915 حالة، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 862373 شخصًا.

سجلت روسيا 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 1046370 حالة.

5363 إصابة جديدة بكورونا في روسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-10 سجلت روسيا 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 1046370 حالة. وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا بروسيا، أنه سجل 128 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18263 شخصًا؛ مشيرًا إلى شفاء 5915 حالة، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 862373 شخصًا.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 12:15 PM

5363 إصابة جديدة بكورونا في روسيا إجمالي الوفيات في البلاد 18263 شخصًا





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سجلت روسيا 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 1046370 حالة.

وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا بروسيا، أنه سجل 128 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18263 شخصًا؛ مشيرًا إلى شفاء 5915 حالة، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 862373 شخصًا.