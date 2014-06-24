فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري
للقبول في برنامج الدبلوم الصباحي بتخصصَيْ "الموارد البشرية" و"التأمين"
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقريات فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول 1442- 1443هـ.
وتفصيلاً، أوضحت عميدة الكلية شمعة بنت محمد العنزي أن التسجيل سيبدأ من 17 - 11 -1442 إلى 27 -11- 1442، مبينة أن التخصصات المتاحة هي: 1- الموارد البشرية. 2- التأمين.
ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.
فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-24
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقريات فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول 1442- 1443هـ.
وتفصيلاً، أوضحت عميدة الكلية شمعة بنت محمد العنزي أن التسجيل سيبدأ من 17 - 11 -1442 إلى 27 -11- 1442، مبينة أن التخصصات المتاحة هي: 1- الموارد البشرية. 2- التأمين.
ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:16 AM
فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري
للقبول في برنامج الدبلوم الصباحي بتخصصَيْ "الموارد البشرية" و"التأمين"
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقريات فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول 1442- 1443هـ.
وتفصيلاً، أوضحت عميدة الكلية شمعة بنت محمد العنزي أن التسجيل سيبدأ من 17 - 11 -1442 إلى 27 -11- 1442، مبينة أن التخصصات المتاحة هي: 1- الموارد البشرية. 2- التأمين.
ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.