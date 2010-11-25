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مستشفى ظلم العام يرفع جاهزيته تحسباً للحالة الجوية

أعدّ خطة متكاملة تتضمن تجهيز فرق طبية ميدانية وأخرى إسناد

رفع مستشفى ظلم العام، جاهزيته؛ بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، ومن ضمنها مركز ظلم.

وأعدَّ المستشفى خطة متكاملة تتضمن تجهيز فرق طبية ميدانية، وفرق إسناد إضافة للتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع اولاً بأول.

ودعا مستشفى ظلم مراجعيه لاتباع تعليمات وإرشادات الجهات ذات العلاقة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى ظلم العام يرفع جاهزيته تحسباً للحالة الجوية
سبق

رفع مستشفى ظلم العام، جاهزيته؛ بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، ومن ضمنها مركز ظلم.

وأعدَّ المستشفى خطة متكاملة تتضمن تجهيز فرق طبية ميدانية، وفرق إسناد إضافة للتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع اولاً بأول.

ودعا مستشفى ظلم مراجعيه لاتباع تعليمات وإرشادات الجهات ذات العلاقة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:01 PM

مستشفى ظلم العام يرفع جاهزيته تحسباً للحالة الجوية

أعدّ خطة متكاملة تتضمن تجهيز فرق طبية ميدانية وأخرى إسناد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رفع مستشفى ظلم العام، جاهزيته؛ بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، ومن ضمنها مركز ظلم.

وأعدَّ المستشفى خطة متكاملة تتضمن تجهيز فرق طبية ميدانية، وفرق إسناد إضافة للتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع اولاً بأول.

ودعا مستشفى ظلم مراجعيه لاتباع تعليمات وإرشادات الجهات ذات العلاقة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

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