مستشفى ظلم العام يرفع جاهزيته تحسباً للحالة الجوية

أعدّ خطة متكاملة تتضمن تجهيز فرق طبية ميدانية وأخرى إسناد

رفع مستشفى ظلم العام، جاهزيته؛ بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، ومن ضمنها مركز ظلم.

وأعدَّ المستشفى خطة متكاملة تتضمن تجهيز فرق طبية ميدانية، وفرق إسناد إضافة للتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع اولاً بأول.

ودعا مستشفى ظلم مراجعيه لاتباع تعليمات وإرشادات الجهات ذات العلاقة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.