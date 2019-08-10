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800  طبيب للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي

يشرفون على تنفيذ أكثر من مليون أضحية للتأكد من استيفائها للشروط

يشرف فريق من الأطباء البيطريين والمختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي على أداء نسك الأضاحي خلال موسم حج 1440 هـ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بالأضحية قبل وبعد النسك.

وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن 800 طبيب بيطري من داخل المملكة وخارجها سيشرفون على تنفيذ أكثر من مليون أضحية لموسم حج 1440هـ.

وأفاد أن الأطباء البيطريين مناط بهم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، للتأكد من استيفائها الشروط البيطرية والصحية، مشيراً إلى أن مهام الأطباء البيطريين في مشروع "أضاحي" هي فرز الأنعام في الحظائر، واستبعاد غير المستوفية للشروط الصحية، والكشف على الأنعام قبل إدخالها إلى الحظائر, مقدماً شكره لكل الجهات التي ستسهم في إتمام نسك الأضاحي لخدمة حجاج بيت الله الحرام في إطار المشروع .

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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800  طبيب للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي
سبق

يشرف فريق من الأطباء البيطريين والمختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي على أداء نسك الأضاحي خلال موسم حج 1440 هـ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بالأضحية قبل وبعد النسك.

وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن 800 طبيب بيطري من داخل المملكة وخارجها سيشرفون على تنفيذ أكثر من مليون أضحية لموسم حج 1440هـ.

وأفاد أن الأطباء البيطريين مناط بهم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، للتأكد من استيفائها الشروط البيطرية والصحية، مشيراً إلى أن مهام الأطباء البيطريين في مشروع "أضاحي" هي فرز الأنعام في الحظائر، واستبعاد غير المستوفية للشروط الصحية، والكشف على الأنعام قبل إدخالها إلى الحظائر, مقدماً شكره لكل الجهات التي ستسهم في إتمام نسك الأضاحي لخدمة حجاج بيت الله الحرام في إطار المشروع .

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:27 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:03 PM

800  طبيب للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي

يشرفون على تنفيذ أكثر من مليون أضحية للتأكد من استيفائها للشروط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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يشرف فريق من الأطباء البيطريين والمختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي على أداء نسك الأضاحي خلال موسم حج 1440 هـ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بالأضحية قبل وبعد النسك.

وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن 800 طبيب بيطري من داخل المملكة وخارجها سيشرفون على تنفيذ أكثر من مليون أضحية لموسم حج 1440هـ.

وأفاد أن الأطباء البيطريين مناط بهم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، للتأكد من استيفائها الشروط البيطرية والصحية، مشيراً إلى أن مهام الأطباء البيطريين في مشروع "أضاحي" هي فرز الأنعام في الحظائر، واستبعاد غير المستوفية للشروط الصحية، والكشف على الأنعام قبل إدخالها إلى الحظائر, مقدماً شكره لكل الجهات التي ستسهم في إتمام نسك الأضاحي لخدمة حجاج بيت الله الحرام في إطار المشروع .

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