وقالت "الأرصاد": يُتوقع أن يتسبّب ذلك في شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، ويمتد التأثير لاحقًا إلى "القصيم والرياض والشرقية".

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعرّض معظم مناطق المملكة لحالة #تقلبات_جوية تشمل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من يوم غد الأحد خلال النهار.

#تقلبات_جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من يوم غد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-29 توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعرّض معظم مناطق المملكة لحالة #تقلبات_جوية تشمل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من يوم غد الأحد خلال النهار. وقالت "الأرصاد": يُتوقع أن يتسبّب ذلك في شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، ويمتد التأثير لاحقًا إلى "القصيم والرياض والشرقية".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 03:35 PM

#تقلبات_جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من يوم غد "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام للرؤية





A A A





8 مشاركة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعرّض معظم مناطق المملكة لحالة #تقلبات_جوية تشمل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من يوم غد الأحد خلال النهار.

وقالت "الأرصاد": يُتوقع أن يتسبّب ذلك في شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، ويمتد التأثير لاحقًا إلى "القصيم والرياض والشرقية".