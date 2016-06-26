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الحج: التسجيل النهائي مرهون بتوفر مقعد

الوزارة تؤكّد أن الرسائل لا تعني القبول

جددت وزارة الحج والعمرة بأن القبول النهائي لأداء فريضة الحج من المسجلين يعتمد على توفر المقاعد.

وردّت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، على مغرد يسأل عن الآلية بعد أن وصلت إليه رسالة نصية، ودخل الحجز وأكمل الخطوات؛ حيث فوجئ في نهاية المطاف بأنه لا يتوفر مقعد، لتجيب الوزارة بقولها: التسجيل سيكون حسب توفر المقاعد.

وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت، أمس، المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، الذي يستمر حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.

وأكدت أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، لافتةً إلى أن الرسائل المرسلة للترشيح لا تعتبر قبولًا نهائيًّا حتى تتحقق الشروط.

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الحج: التسجيل النهائي مرهون بتوفر مقعد
سبق

جددت وزارة الحج والعمرة بأن القبول النهائي لأداء فريضة الحج من المسجلين يعتمد على توفر المقاعد.

وردّت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، على مغرد يسأل عن الآلية بعد أن وصلت إليه رسالة نصية، ودخل الحجز وأكمل الخطوات؛ حيث فوجئ في نهاية المطاف بأنه لا يتوفر مقعد، لتجيب الوزارة بقولها: التسجيل سيكون حسب توفر المقاعد.

وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت، أمس، المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، الذي يستمر حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.

وأكدت أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، لافتةً إلى أن الرسائل المرسلة للترشيح لا تعتبر قبولًا نهائيًّا حتى تتحقق الشروط.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:53 PM

الحج: التسجيل النهائي مرهون بتوفر مقعد

الوزارة تؤكّد أن الرسائل لا تعني القبول

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
1,417

جددت وزارة الحج والعمرة بأن القبول النهائي لأداء فريضة الحج من المسجلين يعتمد على توفر المقاعد.

وردّت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، على مغرد يسأل عن الآلية بعد أن وصلت إليه رسالة نصية، ودخل الحجز وأكمل الخطوات؛ حيث فوجئ في نهاية المطاف بأنه لا يتوفر مقعد، لتجيب الوزارة بقولها: التسجيل سيكون حسب توفر المقاعد.

وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت، أمس، المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، الذي يستمر حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.

وأكدت أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، لافتةً إلى أن الرسائل المرسلة للترشيح لا تعتبر قبولًا نهائيًّا حتى تتحقق الشروط.

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