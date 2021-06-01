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"الحربي" إلى درجة بروفيسور في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بالموافقة على ترقية الدكتور محمد بن صنت الحربي إلى درجة "أستاذ بروفيسور" في تعليم الرياضيات، بعد أن قدّم إحدى عشر بحثًا (مفردًا ومشتركًا)؛ منها بحثان منشوران في مجلات عالمية ISI، وأخرى في مجلات دولية وعربية وخليجية ومحلية.

وجاءت الأبحاث في مجال الاختبارات الدولية (TIMMS، PISA)، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والممارسات التدريسية واستراتيجيات التدريس.

ويعمل الحربي حاليًا عضو هيئة التدريس في قسم المناهج بكلية التربية، وعضو العديد من اللجان بالقسم والكلية، وعضو العديد من الجمعيات العلمية، وسبَق أن عَمِل مستشارًا في وزارة التعليم مشرفًا عامًّا على إدارة متابعة المبتعثين، ثم مديرًا لعدد من مبادرات التحول الوطني، ومديرًا لمكتب المبادرات بوكالة الأداء التعليمي، ثم بوكالة التعليم بوزارة التعليم.

وعَمِل متعاونًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا في فريق كتابة معايير مجال تعليم الرياضيات، ورئيس الفريق الفرعي لتضمين الأبعاد المشتركة في مناهج الرياضيات.

ويُعد البروفيسور الحربي من الكفاءات المتميزة والخبيرة في مجال تعليم الرياضيات.

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"الحربي" إلى درجة بروفيسور في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود
سبق

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بالموافقة على ترقية الدكتور محمد بن صنت الحربي إلى درجة "أستاذ بروفيسور" في تعليم الرياضيات، بعد أن قدّم إحدى عشر بحثًا (مفردًا ومشتركًا)؛ منها بحثان منشوران في مجلات عالمية ISI، وأخرى في مجلات دولية وعربية وخليجية ومحلية.

وجاءت الأبحاث في مجال الاختبارات الدولية (TIMMS، PISA)، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والممارسات التدريسية واستراتيجيات التدريس.

ويعمل الحربي حاليًا عضو هيئة التدريس في قسم المناهج بكلية التربية، وعضو العديد من اللجان بالقسم والكلية، وعضو العديد من الجمعيات العلمية، وسبَق أن عَمِل مستشارًا في وزارة التعليم مشرفًا عامًّا على إدارة متابعة المبتعثين، ثم مديرًا لعدد من مبادرات التحول الوطني، ومديرًا لمكتب المبادرات بوكالة الأداء التعليمي، ثم بوكالة التعليم بوزارة التعليم.

وعَمِل متعاونًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا في فريق كتابة معايير مجال تعليم الرياضيات، ورئيس الفريق الفرعي لتضمين الأبعاد المشتركة في مناهج الرياضيات.

ويُعد البروفيسور الحربي من الكفاءات المتميزة والخبيرة في مجال تعليم الرياضيات.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:48 AM

"الحربي" إلى درجة بروفيسور في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بالموافقة على ترقية الدكتور محمد بن صنت الحربي إلى درجة "أستاذ بروفيسور" في تعليم الرياضيات، بعد أن قدّم إحدى عشر بحثًا (مفردًا ومشتركًا)؛ منها بحثان منشوران في مجلات عالمية ISI، وأخرى في مجلات دولية وعربية وخليجية ومحلية.

وجاءت الأبحاث في مجال الاختبارات الدولية (TIMMS، PISA)، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والممارسات التدريسية واستراتيجيات التدريس.

ويعمل الحربي حاليًا عضو هيئة التدريس في قسم المناهج بكلية التربية، وعضو العديد من اللجان بالقسم والكلية، وعضو العديد من الجمعيات العلمية، وسبَق أن عَمِل مستشارًا في وزارة التعليم مشرفًا عامًّا على إدارة متابعة المبتعثين، ثم مديرًا لعدد من مبادرات التحول الوطني، ومديرًا لمكتب المبادرات بوكالة الأداء التعليمي، ثم بوكالة التعليم بوزارة التعليم.

وعَمِل متعاونًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا في فريق كتابة معايير مجال تعليم الرياضيات، ورئيس الفريق الفرعي لتضمين الأبعاد المشتركة في مناهج الرياضيات.

ويُعد البروفيسور الحربي من الكفاءات المتميزة والخبيرة في مجال تعليم الرياضيات.

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