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فيديو.. ‎أبطال الجمارك يحبطون تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة

المواد وُجدت مخبأة بطرق احترافية داخل أرضية مقطورة وأخرى داخل تجويف أحجار

‏‎نجح ‎أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة.

وتفصيلاً، فقد ضبط رجال الجمارك السعودية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات 2.609.202 حبة في عمليتي تهريب بمنفذ الحديثة بعدما وُجدت مخبأة بطرق احترافية داخل أرضية مقطورة، وأخرى داخل تجويف أحجار.

وتم ضبط المستقبلين البالغ عددهم خمسة أشخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. ‎أبطال الجمارك يحبطون تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة
سبق

‏‎نجح ‎أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة.

وتفصيلاً، فقد ضبط رجال الجمارك السعودية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات 2.609.202 حبة في عمليتي تهريب بمنفذ الحديثة بعدما وُجدت مخبأة بطرق احترافية داخل أرضية مقطورة، وأخرى داخل تجويف أحجار.

وتم ضبط المستقبلين البالغ عددهم خمسة أشخاص.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:41 PM

فيديو.. ‎أبطال الجمارك يحبطون تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة

المواد وُجدت مخبأة بطرق احترافية داخل أرضية مقطورة وأخرى داخل تجويف أحجار

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
5
2,429

‏‎نجح ‎أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة.

وتفصيلاً، فقد ضبط رجال الجمارك السعودية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات 2.609.202 حبة في عمليتي تهريب بمنفذ الحديثة بعدما وُجدت مخبأة بطرق احترافية داخل أرضية مقطورة، وأخرى داخل تجويف أحجار.

وتم ضبط المستقبلين البالغ عددهم خمسة أشخاص.

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