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انطلاق ملتقى "إدارة الأزمات في المجتمع الواعي" غدًا الأربعاء

بمشاركة 26 مسؤولًا ومختصًّا لمدة يومين

ينطلق، غدًا الأربعاء، الملتقى الافتراضي عن إدارة الأزمات في المجتمع الواعي، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية، ماجد الغانمي، وبمشاركة 26 مسؤولًا ومختصًّا، ويستمرّ لمدة يومين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد العزيز العجلان: إن هذا الملتقى يأتي في ظلّ أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد التي يمرّ بها العالم، وتحدياتها من خسائر بشرية ومادية واجتماعية باهظة.

وأضاف أن هذا يجعلنا نقف ونتعاون في كل قطاعات الدولة لإيجاد حلول واستراتيجيات للحدّ من آثارها بطرق حديثة ومبنية على أسس علمية في إدارة الأزمات.

وأكّد أن هذا من واجبات جمعية واعي، مثمنًا دور وزارة الموارد البشرية والتنمية.

وقال عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، الدكتور فهد العليان: إن الملتقى يضم ست جلسات: تتضمن جلسة افتتاحية وخمس جلسات علمية، تتلخّص محاورها في إدارة الأزمات من خلال: الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية والجهود الحكومية والإعلامية ودور مؤسسات المجتمع.

ويمكن متابعة بثّ الملتقى الذي يبدأ 8:30 مساء غد، على حسابات جمعية "واعي" عبر شبكات التواصل.

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انطلاق ملتقى "إدارة الأزمات في المجتمع الواعي" غدًا الأربعاء
سبق

ينطلق، غدًا الأربعاء، الملتقى الافتراضي عن إدارة الأزمات في المجتمع الواعي، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية، ماجد الغانمي، وبمشاركة 26 مسؤولًا ومختصًّا، ويستمرّ لمدة يومين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد العزيز العجلان: إن هذا الملتقى يأتي في ظلّ أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد التي يمرّ بها العالم، وتحدياتها من خسائر بشرية ومادية واجتماعية باهظة.

وأضاف أن هذا يجعلنا نقف ونتعاون في كل قطاعات الدولة لإيجاد حلول واستراتيجيات للحدّ من آثارها بطرق حديثة ومبنية على أسس علمية في إدارة الأزمات.

وأكّد أن هذا من واجبات جمعية واعي، مثمنًا دور وزارة الموارد البشرية والتنمية.

وقال عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، الدكتور فهد العليان: إن الملتقى يضم ست جلسات: تتضمن جلسة افتتاحية وخمس جلسات علمية، تتلخّص محاورها في إدارة الأزمات من خلال: الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية والجهود الحكومية والإعلامية ودور مؤسسات المجتمع.

ويمكن متابعة بثّ الملتقى الذي يبدأ 8:30 مساء غد، على حسابات جمعية "واعي" عبر شبكات التواصل.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:42 PM

انطلاق ملتقى "إدارة الأزمات في المجتمع الواعي" غدًا الأربعاء

بمشاركة 26 مسؤولًا ومختصًّا لمدة يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ينطلق، غدًا الأربعاء، الملتقى الافتراضي عن إدارة الأزمات في المجتمع الواعي، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية، ماجد الغانمي، وبمشاركة 26 مسؤولًا ومختصًّا، ويستمرّ لمدة يومين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد العزيز العجلان: إن هذا الملتقى يأتي في ظلّ أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد التي يمرّ بها العالم، وتحدياتها من خسائر بشرية ومادية واجتماعية باهظة.

وأضاف أن هذا يجعلنا نقف ونتعاون في كل قطاعات الدولة لإيجاد حلول واستراتيجيات للحدّ من آثارها بطرق حديثة ومبنية على أسس علمية في إدارة الأزمات.

وأكّد أن هذا من واجبات جمعية واعي، مثمنًا دور وزارة الموارد البشرية والتنمية.

وقال عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، الدكتور فهد العليان: إن الملتقى يضم ست جلسات: تتضمن جلسة افتتاحية وخمس جلسات علمية، تتلخّص محاورها في إدارة الأزمات من خلال: الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية والجهود الحكومية والإعلامية ودور مؤسسات المجتمع.

ويمكن متابعة بثّ الملتقى الذي يبدأ 8:30 مساء غد، على حسابات جمعية "واعي" عبر شبكات التواصل.

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