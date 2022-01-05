النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرسم على الجلود.. موهبة إبداعية تستقطب زوار "العاذرية" في موسم الرياض 2021

الشاب الخريجي يمارس شغفه من خلال الصور والذكريات الجمالية

أتاحت منطقة "العاذرية" -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- فرصة استثنائية لموهوب سعودي تخصص في الرسم على الجلود بمختلف أنواعها؛ حيث يمارس الشاب حمد الخريجي شغفه من خلال الصور والذكريات الجمالية التي يسطرها على الجلود؛ لحفظها وتوثيقها بناء على رغبات الزوار وطلباتهم في اقتناء القطع المميزة بمتاجر المنطقة.

ويتخذ الخريجي من الألوان الاحترافية والفرش عالية الجودة أدوات لملامسة الجلود والرسم عليها، مشيراً إلى أن بعض رسوماته تستغرق يوماً أو يومين، فيما تستغرق بعضها ساعات، مؤكداً أن طول المدة وقصرها مرتبطان بجودة الرسم وتعقيدات التفاصيل التي تعد الفارق المميز في كثير من الرسومات التي استهوت زوار الموسم، وأصبحت جزءاً من اهتماماتهم.

ولفت الخريجي -الذي أمضى نحو 10 أعوام من عمره في ممارسة موهبة الرسم على الجلود- النظر إلى أن إنجازه بدأ يمتد لرسم الجداريات المخصصة للمطاعم والمقاهي، مبيناً أن الموسم منحه الفرصة للتعرف على شرائح اجتماعية متنوعة، وإظهار إبداعاته أمام أكبر عدد من الزوار؛ الأمر الذي منحه حافزاً استثنائياً في تقديم منتجات مميزة نالت إعجاب جمهور منطقة "العاذرية".

وتقع المنطقة في قرية العاذرية التاريخية، شمال شرقي العاصمة الرياض، وتقدم تجربة فاخرة للزوار من مختلف شرائح المجتمع، وتشمل فعاليات عدة؛ منها: المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة، والعروض الموسيقية الحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرسم على الجلود.. موهبة إبداعية تستقطب زوار "العاذرية" في موسم الرياض 2021
سبق

أتاحت منطقة "العاذرية" -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- فرصة استثنائية لموهوب سعودي تخصص في الرسم على الجلود بمختلف أنواعها؛ حيث يمارس الشاب حمد الخريجي شغفه من خلال الصور والذكريات الجمالية التي يسطرها على الجلود؛ لحفظها وتوثيقها بناء على رغبات الزوار وطلباتهم في اقتناء القطع المميزة بمتاجر المنطقة.

ويتخذ الخريجي من الألوان الاحترافية والفرش عالية الجودة أدوات لملامسة الجلود والرسم عليها، مشيراً إلى أن بعض رسوماته تستغرق يوماً أو يومين، فيما تستغرق بعضها ساعات، مؤكداً أن طول المدة وقصرها مرتبطان بجودة الرسم وتعقيدات التفاصيل التي تعد الفارق المميز في كثير من الرسومات التي استهوت زوار الموسم، وأصبحت جزءاً من اهتماماتهم.

ولفت الخريجي -الذي أمضى نحو 10 أعوام من عمره في ممارسة موهبة الرسم على الجلود- النظر إلى أن إنجازه بدأ يمتد لرسم الجداريات المخصصة للمطاعم والمقاهي، مبيناً أن الموسم منحه الفرصة للتعرف على شرائح اجتماعية متنوعة، وإظهار إبداعاته أمام أكبر عدد من الزوار؛ الأمر الذي منحه حافزاً استثنائياً في تقديم منتجات مميزة نالت إعجاب جمهور منطقة "العاذرية".

وتقع المنطقة في قرية العاذرية التاريخية، شمال شرقي العاصمة الرياض، وتقدم تجربة فاخرة للزوار من مختلف شرائح المجتمع، وتشمل فعاليات عدة؛ منها: المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة، والعروض الموسيقية الحية.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:36 PM

الرسم على الجلود.. موهبة إبداعية تستقطب زوار "العاذرية" في موسم الرياض 2021

الشاب الخريجي يمارس شغفه من خلال الصور والذكريات الجمالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
433

أتاحت منطقة "العاذرية" -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- فرصة استثنائية لموهوب سعودي تخصص في الرسم على الجلود بمختلف أنواعها؛ حيث يمارس الشاب حمد الخريجي شغفه من خلال الصور والذكريات الجمالية التي يسطرها على الجلود؛ لحفظها وتوثيقها بناء على رغبات الزوار وطلباتهم في اقتناء القطع المميزة بمتاجر المنطقة.

ويتخذ الخريجي من الألوان الاحترافية والفرش عالية الجودة أدوات لملامسة الجلود والرسم عليها، مشيراً إلى أن بعض رسوماته تستغرق يوماً أو يومين، فيما تستغرق بعضها ساعات، مؤكداً أن طول المدة وقصرها مرتبطان بجودة الرسم وتعقيدات التفاصيل التي تعد الفارق المميز في كثير من الرسومات التي استهوت زوار الموسم، وأصبحت جزءاً من اهتماماتهم.

ولفت الخريجي -الذي أمضى نحو 10 أعوام من عمره في ممارسة موهبة الرسم على الجلود- النظر إلى أن إنجازه بدأ يمتد لرسم الجداريات المخصصة للمطاعم والمقاهي، مبيناً أن الموسم منحه الفرصة للتعرف على شرائح اجتماعية متنوعة، وإظهار إبداعاته أمام أكبر عدد من الزوار؛ الأمر الذي منحه حافزاً استثنائياً في تقديم منتجات مميزة نالت إعجاب جمهور منطقة "العاذرية".

وتقع المنطقة في قرية العاذرية التاريخية، شمال شرقي العاصمة الرياض، وتقدم تجربة فاخرة للزوار من مختلف شرائح المجتمع، وتشمل فعاليات عدة؛ منها: المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة، والعروض الموسيقية الحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,247
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,255
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,602

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة