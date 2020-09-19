حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 301.348

تسجيل 1.538 حالة جديدة

ذكرت وزارة الصحة التركية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة اليوم السبت، في الوقت الذي تبذل فيه السلطات جهودًا كبيرة لاحتواء تفشي المرض.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت 1.538 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 301.348.

وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 7.445 بعد تسجيل 68 حالة جديدة، وفقًا لـ "رويترز".

ويشير الأطباء إلى أن البيانات الرسمية لا تعبر عن حقيقة نطاق التفشي.